Met de auto (+caravan) op de veerboot is stervensduur geworden

Als je geen dure vakantie wil kun je de veerboot beter vermijden…

Op vakantie gaan is een dure hobby, maar het wordt helemaal een dure hobby als je naar een eiland wil. Dan moet je namelijk met je auto en je sleurhut op een boot. En de kosten daarvan zijn door het dak gegaan.

Dit meldt de Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Zij onderzochten wat het kost om met twee personen, een auto en een caravan over te steken in de laatste week van juli. Dat viel niet mee: een simpele oversteek naar Terschelling kost bijvoorbeeld al €460.

Als je in buitenland op de veerboot stapt kunnen de kosten nog veel verder oplopen. Zo ben je €1.100 kwijt als je vanuit Nice naar Corsica wil. En vanuit Denemarken de veerboot naar het Noorse Kristiansand pakken kost je zelfs €1.342. Daar wordt je vakantie opeens een stuk duurder van.

Hoe komt het dan zo’n overtocht zo duur is in het hoogseizoen…? Dat heeft deels te maken met de populariteit van caravans en campers. Sinds corona zijn die enorm in trek. Zo is het aantal caravans en campers in Nederland verdubbeld sinds 2014.

Intussen zijn de veerboten niet dubbel zo groot geworden, dus het aantal plaatsen is beperkt. Verder zorgen dure brandstof en strengere milieuregels voor een stijging van de prijzen. Zo komt het dus dat een tochtje met een veerboot een serieuze kostenpost wordt op je vakantie. Misschien toch maar een mooi plekje op het vasteland zoeken dan…

Via: Telegraaf

Foto: de 325d van @willeme op de veerboot naar Sicilië