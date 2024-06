Gelekt: de nieuwe Bentley Continental!

Daar is ‘ie alvast: de nieuwe Bentley Continental GT, met een V8 hybride aandrijflijn.

Bentley neemt weliswaar afscheid van de W12, maar dat betekent niet dat ze afscheid nemen van de Continental. We wisten al een tijdje dat er een nieuwe generatie aan zat te komen en dat het een plug-in hybride met V8 wordt. Wat natuurlijk ook prima is.

De officiële onthulling is later vandaag pas, maar traditiegetrouw krijgen we eerst wat korrelige foto’s te zien. Die bevestigen wat we al vermoedden: de nieuwe Continental lijkt héél veel op de vorige Continental. Bentley spreekt van een nieuwe generatie, maar het is vrij duidelijk dat het eigenlijk een grondige facelift is (net als bij de Panamera).

Het belangrijkste uiterlijke verschil zijn de koplampen. De dubbele ronde koplampen die de Continental GT drie generaties lang typeerden zijn verdwenen. In plaats daarvan zien we enkele koplampen met een ‘wenkbrauw’. Deze lijken sterk op die van de Bacalar. De voorbumper is ook iets gewijzigd, maar niet schokkend anders.

Aan de achterkant moet je drie keer kijken om de nieuwe Bentley Continental te herkennen. De achterlichten zijn nog steeds ovaal, maar ze zijn nu iets breder geworden. De uitlaten zijn juist niet meer ovaal en de achterbumper is anders vormgegeven. Maar dat zijn eigenlijk dingen die alleen opvallen als je de oude en de nieuwe naast elkaar zet.

Bij een Bentley is het interieur minstens zo belangrijk als het exterieur. Het goede nieuws is: het interieur was prachtig en dat is het nog steeds. Aan de binnenkant heeft Bentley namelijk heel weinig veranderd. Dat bevestigt overigens dat echt geen volledige nieuwe generatie is.

Het grootste nieuws is eigenlijk de aandrijflijn, al is dit geen nieuws. De specificaties had Bentley namelijk al bekend gemaakt in de aanloop naar de onthulling. De nieuwe Continental GT is een plug-in hybride met een V8. Deze combinatie is goed voor maar liefst 782 pk en 1.000 Nm, waarmee het de krachtigste Bentley ooit is.

De officiële onthulling volgt later vandaag, dus hou deze site in de gaten voor betere foto’s en alle smeuïge details!

Bron: Cochespias