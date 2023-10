Caravan van het Jaar 2024 is perfect voor elektrische auto’s

De Caravan van het Jaar 2024 is nu ook handig als je een EV hebt.

Elektrische auto’s hebben ten opzichte van auto’s met traditionele verbrandingsmotor een paar voor- en nadelen. Het is aan de industrie om de nadelen weg te poetsen en de voordelen te vergroten. Eentje ervan is dat een caravan combineren met een elektrische auto niet denderend is.

De actieradius met een caravan is namelijk nog een stuk lager dan normaal. Er is extra gewicht, rolweerstand en luchtweerstand. Nu heb je dat met een diesel- of benzinemotor ook gewoon, maar die heb je met 5 minuten weer volgetankt. Een elektrische auto moet vaak veel langer laden voor aanzienlijk minder range. Niet lekker als je grote afstanden gaat rijden, want ja, niemand wil kamperen in Capelle aan de IJssel.

Nog een nadeel is dat je veelal minder mag trekken qua kilootjes. Dus ondanks enkele voordelen van een de EV (super stabiel, direct maximaal koppel bij 0 toeren), is caravanrijden niet altijd de beste combinatie met een elektrische auto. Tot nu dan!

Caravan van het Jaar 2024

Naast het feit dat autofabrikanten hun EV’s moeten verbeteren, kunnen caravanbouwers ook wat doen en potjandrie: dat is gebeurd! De Caravan van het Jaar 2024 is namelijk de Knaus Yaseo! Deze is speciaal ontwikkeld met elektrische auto’s in het achterhoofd. Dat is heel erg slim, want caravans gaan over het algemeen heel erg lang mee. De gemiddelde auto in Nederland is 12 jaar oud gaat 19,2 jaar mee. Caravans gaan gemiddeld wel 20-30 jaar mee.

De Knaus Yaseo bestaat eigenlijk uit twee modellen, de 340 PX en de 500 DK. De eerste weegt bijvoorbeeld slechts 905 kg. Ook is het frontale oppervlak 14% kleiner dan de gemiddelde caravan. De Knaus Yaseo is dusdanig ontworpen dat je meer bruikbare ruimte hebt op minder vierkante meters.

Ook handig: de Yaseo is erop ontworpen om elektriciteit te pakken van de accu van de auto die ‘m sleept. Dat kan nog best handig zijn als het elektriciteitsnet op de camping weer eens overbelast is, of als je in de rimboe staat met je Knaus Yaseo en elektrische crossover.

Twee varianten

Zoals gezegd zijn er twee modellen van de Knaus Yaseo. De 340PX is 3,48 meter lang en weegt dus die genoemde 905 kg. Eigenlijk is de grote variant, de Knaus Yaseo 500DK gezegend met een lagere BMI. Deze is namelijk aanzienlijk langer: 5,28 meter en weegt alsnog slechts 1.150 kg. De 340PX is perfect voor stelletjes die alleen een bord Mens-erger-je-niet bij hen hebben, de 500DK is perfect voor mensen die vrienden hebben De 340PX is er vanaf 22.490 euro, de 500 DK is er vanaf 28.990 euro. Je kan ze per direct configureren.

Ondanks dat de Yaseo speciaal ontwikkeld is met elektrische auto’s in het achterhoofd, hoef je die dus niet per se ervoor te koppelen. Veel van deze bovenstaande voordelen kun je ook ondervinden achter een PHEV, benzine of dieselauto. Dus iedereen wint.