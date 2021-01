Met deze occasion met V8 mag je de supermarkt in - Autoblog.nl

Misschien wel het meest bizarre op vier wielen wat ooit op Marktplaats als occasion heeft gestaan, met V8! Handig voor als je nog naar de supermarkt moet…

In Nederland zijn dingen al snel ‘bizar’. Er is zo veel op de wereld wat hier niet nieuw is verkocht. Van alles waar een V8 in ligt hebben we hier nooit gehad. Dat geldt ook voor de occasion van vandaag. Al omvat de term bizar deze occasion, met een V8, nog maar voor een deel.

Winkelwagen

Zag je ‘m aankomen? Het is een enorm grote winkelwagen. Normaliter aangedreven door jezelf en maar moeilijk in toom te houden met wielen die zelf wel bepalen welke kant het op gaat. Deze XXXL winkelwagen occasion wordt aangedreven door een V8 en je mag zelf bepalen welke richting de voorwielen opgaan door middel van een stuur.

Weinig info

Vanuit de advertentie wordt er weinig duidelijk over de winkelwagen occasion met V8. De verkoper op Marktplaats zegt alleen dat het gaat om een Lincoln V8 die start en rijdt, maar wel wat tender loving care nodig heeft.

Dus we zochten zelf even. Via de Facebookpagina American Spinning Wheels vinden we meer foto’s van onder meer de XXXL-winkelwagen. Hij heeft vele evenementen gezien en rijdt daar dus ook gewoon rond. Vervolgens is het op elk evenement koning in zijn rijk. Het valt zeker op.

Kopen

Goed, hij staat dus te koop. Jij kan deze winkelwagen occasion met V8 kopen! Handig voor tijdens corona: je mag de supermarkt enkel in met een winkelwagen, er is niet gezegd wat voor winkelwagen dat moet zijn. Veel meer info dan wat we al hebben benoemd is niet beschikbaar, maar als we even mogen gokken hoef je niet te rekenen op het verlaten van een RDW-centrum met gele platen. De prijs is n.o.t.k. of inruil voor iets ‘waar de verkoper vrolijk van wordt’. Uitzoeken wat dat is mag je doen op Marktplaats.

Met dank aan @caferacer voor de tip!