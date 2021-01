BMW laat je de auto starten met je iPhone - Autoblog.nl

Met BMW Digital Key Plus kun je niet alleen het voertuig ontgrendelen, maar ook starten en wegrijden.

Hoelang is de autosleutel nog echt onderdeel van je auto? Merken spelen al jaren met alternatieve ideeën op dit gebied. Denk aan Renault en Tesla met een pasje, maar ook steeds meer merken zien je smartphone als vervanging van de autosleutel.

BMW Digital Key Plus

Eerder introduceerde BMW al in samenwerking met Apple de Digital Key. De nieuwste modellen van het merk kunnen daarmee de iPhone gebruiken om het voertuig te ontgrendelen. De sleutel moest nog wel mee om de auto te kunnen starten. Met het nieuw geïntroduceerde Digital Key Plus zetten BMW en Apple de volgende stap.

Met deze nieuwe vorm kun je zoals gezegd ook het voertuig starten. De BMW iX zal het eerste model worden die deze nieuwe technologie gaat ondersteunen. Het principe maakt gebruik van zogenaamde Ultra-Wideband (UWB)-technologie. Op de U1-chip van de iPhone is UWB aanwezig. Je kunt je iPhone gewoon in je broekzak of tas houden. In de buurt van het voertuig zijn is voldoende om deze te kunnen ontgrendelen en starten.

Autodieven

Het voordeel van UWB ten opzichte van traditionele keyless entry is dat de digitale radiotechnologie met een klein bereik op een hoge bandbreedte werkt. Dat wil zeggen dat de inmiddels welbekende relay attacks door autoboefjes niet werkt in combinatie met deze techniek. Je hoeft je iPhone dus niet ’s nachts in een koekblik te bewaren. Dat is wel zo fijn. De onthulling van de volledig elektrische BMW iX zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 plaatsvinden.