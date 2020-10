Met deze simpele app weet jij wat er stuk is aan je auto - Autoblog.nl

Deze app kan bij sommige auto’s horen wat er stuk is.

Haperende ontstekingen, wiellagers die vreemde geluiden maken, of iets simpels als een ventilator die niet aanslaat. Als er iets stuk is aan een auto, dan is dat in sommige gevallen simpelweg door te luisteren te diagnosticeren. Maar wat als je een leek bent, of doof, maar je wil toch weten wat er mankeert aan je bolide? Dan moet je deze Sound Analyser-app van Škoda hebben.

Althans, mits je een Škoda hebt, dan. En een garagist bent. Want speciaal voor Škoda-garagehouders ontwikkelt Škoda de Sound Analyser-app, waarmee een willekeurige telefoon kan horen wat er stuk is aan een auto. De werking is simpel: je neemt met de telefoonapp het geluid op van je auto. De app vergelijkt het audiobestand via kunstmatige intelligentie met een opgeslagen geluidspatroon. Op basis van de audiobestanden weet de Škoda-app dan ook wat er mis is met je auto.

Volgens Škoda kunnen garagehouders met de app betrouwbaar, duidelijk en snel de staat van een motor checken. De app kan zelfs de kwaliteit van slijtbare onderdelen bepalen. Daarmee weet de garagist of hij iets moet vervangen of dat het nog wel snor zit. Op dit moment kan de app tien patronen herkennen, waarmee onder meer het stuursysteem, de airco en koppelingsplaten in de DSG gecontroleerd kunnen worden. De betrouwbaarheid van die checks is ruim negentig procent.

Škoda test de app in 14 landen met 245 Škoda-dealers. Iedere keer dat de app wordt gebruikt en er een nieuw audiofragment wordt opgenomen, leert de app weer een beetje bij. Op die manier moet de app straks meer kunnen vertellen over de staat van de auto en je zo nóg beter kunnen vertellen wat er stuk is aan je auto.