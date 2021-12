Mijn Auto – De Skoda Citigo E iV van Ramon

Een elektrische auto rijden als particulier, hoe bevalt dat in de praktijk?

De doorgewinterde Autoblog kijker zal de eigenaar van deze elektrische Skoda Citigo zeker herkennen. Ramon is natuurlijk onze Autoblog Peugeot 206 GTI keurmeester. In het dagelijks leven is hij docent MBO Autotechniek. Een jaar geleden was hij toe aan een nieuwe auto voor zijn woonwerk kilometers. En Ramon ging als echte petrolhead voor ‘elektrisch’.

Hij rijdt namelijk sinds ruim een jaar in een elektrische Skoda Citigo. Ramon ruilde er zijn 15 jaar oude auto voor in en maakt nu gebruik van private lease. Maar hoe kwam hij tot deze beslissing en bevalt elektrisch rijden in de dagelijkse praktijk?

Zaken als gemak en comfort komen aan bod, maar ook de praktische zaken worden besproken. Laden en de actieradius komen in de video uitgebreid naar voren.

Een inkijkje dus in de dagelijkse praktijk van elektrisch rijden, aan de hand van de ervaringen van een particulier die bewust de keuze voor elektrisch heeft gemaakt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid. Wil je meer informatie lezen over elektrisch rijden of nog meer mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Kijk dan op Iedereendoetwat.nl !