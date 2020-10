Michael: deze liefhebbersauto's schrijven niet meer af! - Autoblog.nl

Tenminste, volgens mij dan! En we gaan zien of mijn Collectables waardevast blijken.

Ja, het is natuurlijk besmettelijk. Met de nieuwe veilingsite van @wouter in de lucht gaat het op de redactie weer voornamelijk over welke auto’s WEL of NIET collectable zijn. Nu wil ik het niet direct erg plat maken, maar geld is voor mij dan wel een belangrijke factor. Natuurlijk direct na de belangrijkste factor, of ik uberhaupt ‘hebberig’ wordt van een auto.

Geld, dan heb ik het in het bijzonder over afschrijving. Natuurlijk is bijvoorbeeld de nieuwe BMW M3 een ‘bijzondere’ liefhebbersauto, eentje waar ik zelfs hebberig van wordt. Maar die gaat het eerste jaar nog wel een klein modaal salaris afschrijven. Oh en voordat we hierover gaan discussiëren, een modaal salaris is in 2020 zo’n € 36.000,-.

Maar terug naar die afschrijving. Wat is er lekkerder dan een auto (erbij) hebben die niet elk jaar flink in waarde duikelt. Dat je al je aandacht (en je spaargeld) dus kunt inzetten op het onderhoud en het rijden! Nu is ook mijn wensenlijstje te lang om op te noemen, maar hieronder 4 auto’s die op mijn ‘watchlist’ staan en volgens mij de komende tijd hooguit gaan appreciëren en niet meer afschrijven.

Renault Clio Sport 2.0 16v (2002-2004)

Waarde: > € 7.500

Een Clio II, maar dan wel een Phase II of Phase III, dus niet met dat eerste type koplampen. Waarom niet? Gewoon omdat ik de facelift koplampen mooier en agressiever vind. Destijds begreep ik het helemaal dat iedereen de facelift te ver vond gaan. Een beetje zoals BMW nu zeg maar.. Ondertussen heb ik al een paar Clio’s van deze generatie bekeken en nu achteraf had ik ze allemaal moeten kopen.

De Clio 2.0 16V, althans, acceptabele exemplaren, gaan niet meer zakken. Zoek nu online en je vindt er wellicht geeneen die je überhaupt wilt hebben. Want wat zijn er een hoop ‘aangepast aan de wensen van de eigenaar’, dat noemen we ook wel: verprutst! En daarnaast hebben niet alleen jaren ’90 Ferrari’s last van ‘sticky plastic’ dashboards. Ook het dashboard van deze Clio generatie was niet gebouwd voor de eeuwigheid.

Vervangen is eigenlijk de beste remedie. Destijds moest je € 27.000 meenemen voor een nieuw exemplaar. Nu kan je heel slecht een goed exemplaar vinden. Maar denk aan vanaf € 7.500. Maar sta ook niet gek te kijken als iemand 182pk roept in combinatie met een prijs van rond de € 15.000. Je zou bijna aan de andere kant van het Kanaal gaan shoppen! Ik kan me de aankoopadviezen nog wel herinneren waarin werd gesproken over een Clio RS voor € 3.000. Laten we dat gewoon wensdenken noemen, want die exemplaren daar wil je over het algemeen je vingers niet aan branden.

BMW Z4 Coupe – E86 (2006-2009)

Waarde: > € 17.000

Ja, natuurlijk is een cabrio in principe altijd +1 voor je humeur tijdens normaal gebruik (wanneer regent het nou echt…). Maar vooral de Coupe van de eerste Z4 generatie doet het wel voor mij. Even onpraktisch als de cabrio voor iemand met kinderen, maar betere ‘all-season’ inzetbaarheid en echt onderscheidend design. Alsnog op dit moment iets duurder dan bijvoorbeeld een Nissan 350Z (al komt de facelift versie daarvan in de buurt qua prijs), maar naar mijn mening ook wel een iets volwassener uitstraling.

De Z4 coupe stond in de prijslijst vanaf een kleine € 60.000 en nu kan je met goed speuren wel frisse exemplaren vinden rond de € 17.000-18.000. En het lijkt alsof de boot voor de Z4 Coupe wellicht al weer vertrokken is. Online wordt gesproken van slechts 17.000 geproduceerde Z4 Coupes tegenover circa 180.000 roadsters. Dus relatieve exclusiviteit is verzekerd. Handbak of automaat? Dromend van epische roadtrips zeg ik handgesch…. nee doe eigenlijk maar gewoon een automaat. Die drieliter zescilinder doet het prima met een automaat in deze generaties.

Ford Sportka (2003-2008)

Waarde: > € 2.500

Ok, deze moet ik natuurlijk even uitleggen. Mijn voorliefde voor ‘vlotte’ booschappenautootjes begon niet bij onze eerste MINI, nee daarvoor was ik al eens de eigenaar van een Ford Ka, laatste bouwjaar van de eerste generatie. Dat reed prima maar natuurlijk wilde ik meer. Dus ik keek altijd met een schuin oog naar Sportka’s. Nu blijkt dat je daar niet te lang naar moet kijken want dan vallen de roestgaten daar vanzelf in. Maar goed, dat is ook een van de redenen dat ik er nog geen een heb.

De Sportka was uitgerust met een old-school 1.6 blok met 95 pk waarmee de Ford vlot genoeg was om in de stad niet van elke snorscooter te verliezen bij het stoplicht, voor een kleine € 16.000 kon hij destijds van jou zijn. Net zoals de standaard Ford Ka had de Sportka de neiging om vanuit de tankklep te desintegreren. Het is dus een roestbak. Dat is ook de reden dat je bijna met elke Sportka die je vindt, aan de slag moet. Het is ook de reden dat ze zo goed als niets waard zijn. Afschrijven kan niet meer op deze ‘liefhebbersauto’

Zaken om op te letten los van de roest? Zorg dat je niet de verschrikkelijke multicolour lederen stoelen en achterbank treft. Gewoon de hardblauwe stoffen stoeltjes: prima! Prijzen op dit moment? In gewenste spec nu al moeilijk te vinden maar reken op € 2.500 of meer voor een ‘acceptabel’ startpunt voor een project.

MINI Cooper S – R53 (2005-2006)

Waarde: > € 6.000

The one that got away. We zijn thuis wel eigenaars geweest van een MINI Cooper R50 maar dat was een erfenisje van een familielid. Eigenlijk wilde ik altijd een donkergrijze MINI Cooper S. Het verlangen werd alleen maar heviger omdat onze Cooper eigenlijk een dramabak was. Nerveuze gasreactie en nog erger: geen cruisecontrol. Dus elke snelwegrit langer dan 50km was verre van comfortabel.

Maar terug naar de R53, liefst dus de LCI van 2005 dus met wat van de eerste quirks verholpen. Natuurlijk met het mooiere multifunctionele stuurwiel. En ALSJEBLIEFT niet met meerkleurig lederen stoelen (net iets minder erg dan bij een Sportka maar toch). Productieaantallen hoeven we het niet eens over te hebben. De MINI was een hit, in heel Europa. Dat is wel duidelijk. Maar onverprutste exemplaren, die kom je nu al minder tegen. Relatief frisse exemplaren kom je nu tegen voor € 6.000-7.500 en ik zie ze niet verder in waarde zakken. Een goed voorbeeld van een liefhebbersauto die niet meer afschrijft.

Ok, mijn inzending is dus duidelijk. Ik ben niet voor de duurste Collectables gegaan

Liefhebbersauto’s die niet meer gaan afschrijven

Merk / model: Waarde 2020 Ford Sportka (2003-2008) > € 2.500 MINI Cooper S R53 (2005-2006) > € 6.000 BMW Z4 Coupe (2006 -2009) > € 17.000 Renault Clio Sport 2.0 16v > € 7.500

En om het stokje meteen maar door te geven: @wouter ik geef het stokje aan jou door. Wat wordt jouw lijst met jouw liefhebbersauto’s, waarvan je denkt dat ze waardevast zijn.