Dit is wat de automarkt volgend jaar gaat doen - Autoblog.nl

BOVAG en RAI hebben hun prognoses voor de automarkt van volgend jaar laten zien. Kruipen de dealers uit het dal van 2020, of wordt 2021 nóg erger?

Waar BOVAG eind vorig jaar nog dacht dat er in 2020 425.000 nieuwe auto’s verkocht zouden worden, is het inmiddels wel duidelijk dat we dat bij lange na niet gaan halen. De redenen zijn inmiddels wel bekend, vanwege het coronavirus koopt niemand meer een auto. Iedereen werkt dit jaar immers thuis en de economische voorspellingen zijn alles behalve positief. Het aanschaffen van een nieuwe auto is daarmee stevig gezakt op de gemiddelde prioriteitenlijst van de gemiddelde Nederlander.

Inmiddels denken BOVAG en RAI Vereniging dat er dit jaar 350.000 nieuwe auto’s verkocht gaan worden. Tegelijkertijd geven ze ook wat ze verwachten dat de automarkt volgend jaar gaat doen. Het klinkt misschien wat ambitieus om nu al voorspellingen te doen over 2021, we weten op dit moment niet eens hoe de laatste maanden van 2020 er uit gaan zien. Toch weerhoudt dat de twee partijen er niet van om een – voorzichtige – voorspelling te doen.

Voor volgend jaar verwachten ze namelijk dat particulieren en bedrijven 400.000 nieuwe auto’s kopen en 64.000 lichte bedrijfswagens. Dat klinkt misschien als veel, in vergelijking met 2020 is dat ook aardig wat. Maar bij de BNR Nationale Autoshow geeft BOVAG-voorzitter Han ten Broeke aan dat het alles behalve veel is.

Het is een plusje ten opzichte van dit rampjaar. Maar het is alsnog aanmerkelijk lager dan wat de afgelopen tien jaar hebben gezien. Het is gemiddeld tien procent minder nieuwe auto’s en dat is echt geen goed nieuws. Vierhonderdduizend nieuwe auto’s is ongeveer wat we in de jaren zeventig aan nieuw hadden, alleen hadden we toen een wagenpark dat amper de helft zo groot was. BOVAG-voorzitter Han ten Broeke

De gevolgen voor de autosector zijn dan ook volgens Ten Broeke groot. Het zijn ‘ondernemers die al met lage marges’ werken, hij denkt daarom dat er veel liquiditeitsproblemen zullen ontstaan bij autobedrijven. Hij benadrukt wel dat de gevolgen van corona nog steeds onduidelijk zijn. Bij het aflopen van de NOW3-regeling waarmee de overheid werkgevers tegemoet komt, moeten de economische gevolgen duidelijker zijn.

Er is wel een klein lichtpuntje, namelijk als het gaat om elektrische auto’s. Volgend jaar gaan elektrische auto’s volgens Ten Broeke meer dan twintig procent uitmaken van de totale autoverkoop. In 2020 gaat het volgens de voorzitter om twaalf procent. Die boost komt voornamelijk door grote bedrijven die hun wagenpark CO2-neutraal willen maken, zoals ABN Amro. De particulier gaat daar een minder grote rol spelen, onder meer doordat er minder subsidie voor particulieren gaat zijn.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: adjunct-divisiemanager Maarten Balk bij de RDW spreekt over het onderzoek naar dieselgate. En Meindert Schut rijdt in de Aston Martin DBX.

Foto: Toyota Supra Gespot van @Freek1, via Autojunk.nl.