Met een biertje op rijden kan straks helemaal niet meer?

Er is een discussie gaande vanuit de EU of je nog wel met een druppel alcohol in je bloed mag rijden.

Al jaren ligt de verantwoordelijkheid bij de automobilist. Met een biertje of wijntje op achter het stuur rijden is als ervaren bestuurder geen probleem. Heb je echter (veel) meer gedronken, dan mag je niet meer achter het stuur kruipen. Het Europees Parlement overweegt nu om deze regels aan te passen.

Geen druppel alcohol tijdens het rijden

Brussel wil dat de EU-landen zich over deze kwestie gaan buigen. Wat de Europarlementariërs betreft komt er een totaal verbod op het hebben van alcohol in je bloed tijdens het rijden. Oftewel een limiet van 0,0 promille. Nu is het nog zo dat je met maximaal 0,5 promille deelnemen aan het verkeer. Beginnende bestuurders die pas het rijbewijs hebben moeten zich houden aan een limiet van 0,2 promille.

Mocht deze Europese wetgeving er inderdaad doorkomen kan dat nog best gevolgen hebben voor sommigen. Als je op de zondag een gezellig avondje achter de rug hebt, heb je dikke kans dat er op de maandagochtend nog alcohol in het lichaam zit. Je lever kan immers 8 tot 12 uur bezig zijn om de alcohol in je lijf af te breken. Met een maximum van 0,2 of 0,5 promille is dat vaak geen issue, tenzij je het wel heel bont hebt gemaakt. Met de nieuwe wet van 0,0 mag er echt niks meer in je lijf zitten. Dat betekent al gauw dat de auto maandagochtend thuis moet blijven.

Of het voorstel vanuit het Europees Parlement zomaar doorgang kan vinden is afwachten. Het is aan de EU-lidstaten om zich over deze nieuwe aanbevelingen te buigen. (via Der Spiegel)