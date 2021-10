Stand na GP Turkije 2021 plus 6 dingen die opvielen

We hebben de complete stand na de GP Turkije 2021 voor je! Alle overzichten die er toe doen, plus enkele dingen die ons opvielen.

Vorig jaar was bij de GP Van Turkije het podium voor Lewis Hamilton die zich na een knappe regenrace kon kronen tot zevenvoudig wereldkampioen. Een dergelijk scenario zou gisteren niet mogelijk zijn. Daarvoor was het gat tussen Verstappen en Hamilton te klein.

Wel zat het hele weekend van de GP van Turkije vol met leuke kleine verrassingen, alhoewel de snelheid van Mercedes de ‘minst leuke’ is van die verrassingen. Maar hey, dat hoort bij de sport! Dit zijn 6 dingen die ons opvielen:

Q1 kán dus wel leuk zijn

De eerste kwalificatiesessie was eindelijk leuk. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Simpel: je dreigt met regen. We zijn niet op zoek naar meer races, maar vooral naar meer leuke races. Zet een paar sproeiers naast de baan en dreig ermee om ze aan te zetten, dan gaat iedereen meteen volgas. Het is misschien zelfs leuker dan een ‘kwalificatierace’.

Mercedes is stiekem TOCH heel erg snel

Het is wat met Mercedes. Natuurlijk, Red Bull wist niet precies de goede balans in de auto te krijgen. Maar in de vrije trainingen, kwalificatie én in de race was het verschil tussen Mercedes en de rest enorm. Met name met Hamilton achter het stuur. Sowieso is dit circuit iets meer een Mercedes baan en waren de weersomstandigheden heel erg Mercedes, maar het enorme snelheidsverschil tussen Mercedes en de rest doet vrezen voor de rest van het seizoen.

Fernando Alonso is al 20 jaar een jonge hond

Het is absoluut een van de smaakmakers van dit seizoen, Fernando Alonso. De man uit Oviedo wordt al jarenlang gezien als een van de beste coureurs aller tijden en dat is met Alonso in 2021 niet anders. Hij is net zo scherp en spectaculair als 20 jaar geleden. Bij de start was hij echter ook een jonge hond met maar liefst twee keer een actie die ‘m uiteindelijk een vijf seconden penalty opleverde.

Bottas kan briljant zijn

Het is een beetje een vreemde situatie met Valtteri Bottas. Ja, wij vinden het een Geweldige Vent. Natuurlijk, in de meest dominante auto kan elke coureur indruk maken. Het verschil met Hamilton is soms heel erg groot, maar dit weekend was het verschil juist heel erg klein.

Perez vervult eindelijk zijn rol

Sergio Pérez heeft tot nu toe geen briljant seizoen gehad. Sterker nog, op zijn overwinning tijdens de GP van Azerbeizjan na heeft hij nog niet echt veel topraces gereden. Nu hoeft hij ook geen toprace te rijden, maar Pérez had tot voorheen de grootst mogelijke moeite om Verstappen te ondersteunen. Wat de Mexicaan gisteren liet zien, was geweldig en precies wat er nodig is. Degelijk presteren, Hamilton van zich afhouden en geen fouten maken. De harde maar faire verdedigingsactie op Hamilton was er eentje om in te lijsten.

Leclerc gevaarlijke outsider

Eigenlijk mogen we Charles Leclerc geen outsider noemen, hij heeft al lang en breed bewezen een bizar goede coureur te zijn. Absolute buitencategorie. Maar in de Ferrari van dit jaar is er nu eenmaal niet zo heel erg veel mogelijk. We zien de successen van McLaren, maar stiekem presteert Ferrari stabieler. Daarbij is de verhouding tussen de coureurs iets meer in evenwicht. Toch is het knap hoe Leclerc er wel telkens staat op het moment dat er iets mogelijk is.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste is natuurlijk dat Max Verstappen de leiding in het WK te pakken heeft. Hamilton zakt naar plaats twee. De voorspring is echter heel erg klein. Pérez stijgt gestaag en komt in de buurt van Norris. Dat mag ook wel, daar de Red Bull RB16B aanzienlijk beter is dan de McLaren MCL35. Sainz en Leclerc zijn elkaar genaderd tot een half punt!

De stand na de GP Turkije 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 262,5 +1 2 Hamilton Mercedes 256,5 -1 3 Bottas Mercedes 177 0 4 Norris McLaren 145 0 5 Pérez Red Bull 135 0 6 Sainz Ferrari 116,5 0 7 Leclerc Ferrari 116 0 8 Ricciardo McLaren 95 0 9 Gasly AlphaTauri 74 0 10 Alonso Alpine 58 0 11 Ocon Alpine 50 0 12 Vettel Aston Martin 35 0 13 Stroll Aston Martin 24 0 14 Tsunoda AlphaTauri 18 0 15 Russell Williams 16 0 16 Latifi Williams 7 0 17 Räikkonen Alfa Romeo 6 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Mercedes heeft de betere auto en een beter presterende tweede coureur. Het verschil is niet bijzonder groot, maar je ziet het wel in deze lijst terug. Het gaat nog een hele kluif worden voor Red Bull om deze achterstand goed te maken. Spannender is de afstand tussen McLaren en Ferrari. Bij vlagen is McLaren sneller, maar Ferrari presteert iets constanter.

De stand na de GP Turkije 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 433,5 0 2 Red Bull Racing Honda 397,5 0 3 McLaren Mercedes 240 0 4 Ferrari 232,5 0 5 Alpine Renault 104 0 6 AlphaTauri Honda 92 0 7 Aston Martin Mercedes 61 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 7 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Vettel en Stroll houden elkaar heel erg in evenwicht, waarbij Lawrence kan zeggen dat zijn zoon net zo goed is als een viervoudig wereldkampioen en daar is geen woord van gelogen. Verder is het opmerkelijk dat Leclerc zich vaker in de kijker rijdt en beter presteert, maar dat Sainz het in de races goed maakt. Er is één coureur die zijn teammaat volledig in de tas heeft en dat is Gasly.

De onderlinge stand na de GP Turkije 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (12) Bottas (4) Red Bull Verstappen (14) Pérez (2) McLaren Norris (11) Ricciardo (5) Aston Martin Vettel (8) Stroll (8) Alpine Alonso (10) Ocon (6) Ferrari Leclerc (12) Sainz (4) AlphaTauri Gasly (16) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (10) Räikkönen (3) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (13) Mazepin (3) Williams Russell (15) Latifi (1)

Snelste raceronde

Uiteraard was het Geweldige Vent Bottas. In de op één na laatste race wist hij nog even een snelste raceronde eruit te persen. Het geeft ook aan hoe goed die Mercedes gaat in koude en natte condities. De Fin pakt een extra puntje en scoort zo maximaal.

De onderlinge stand na de GP Turkije 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 4 Hamilton Mercedes 3 Bottas Mercedes 3 Pérez Red Bull 1 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Met 25% was de Driver of the Day niemand minder dan Carlos Sainz. Hij startte helemaal achteraan. Voor het eerst in zijn carrière mocht hij de prijs in ontvangst nemen. In tegenstelling tot Leclerc reed Sainz niet spectaculair, maar juist heel koel en berekenend. Uiteindelijk wist hij de achtste positie te behalen.

De onderlinge stand na de GP Turkije 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Leclerc Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo Red Bull 1 Sainz Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Turkije 2021 goed voorspeld?

Jaap zat heel erg dichtbij. Maar helaas viel Leclerc terug en viel Bottas niet uit. Wouter zat er verder van af, hij had alleen Verstappen op het podium goed geraden. Hetzelfde geldt voor Michael. Voor de eindoverwinning in de poule maakt het niet uit, die wint Michael op zijn sloffen. Tussen Jaap en Wouter wordt het telkens spannender.

Onderlinge stand na de GP Turkije 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 85,5 Wouter 45 Jaap 44

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

5 november | GP van Mexico

12 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Qatar (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van de Verenigde Staten worden verreden op 22 oktober om 18:30.