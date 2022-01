Vanaf 1 juli van dit jaar wordt te hard rijden bloedirritant

We hebben een datum. De EU heeft bepaald dat te hard rijden vanaf 1 juli aanstaande bloedirritant wordt. Lekker dan.

Het hing al een tijdje als een molensteen om de nek van de rechtschapen autoliefhebber; de verplichte snelheidsbegrenzer in nieuwe auto’s. Wij schreven er eerder ook al over, dit jaar zouden we de klos zijn. Maar wanneer precies? En hoe? Dat wisten we nog niet.

Nu weten we dat wel. De Europese Unie heeft bepaald dat vanaf juli van dit jaar alle nieuw ontwikkelde auto’s voorzien moeten zijn van een ‘Intelligent Speed Assistant’, de ISA. En vanaf juli 2024, dus over iets meer dan twee jaar, moeten zelfs alle nieuw verkochte auto’s een ISA gemonteerd hebben.

Die ISA is overigens een waarschuwingssysteem dat ingrijpt bij te snel rijden. Als je denkt dat dit alles is, dan heb je het mis. Dat systeem wordt namelijk gecombineerd met een black box die informatie over de rit opslaat en rijfouten van de bestuurder aan de politie kan doorgeven.

Het is geen snelheidsbegrenzer

Eerdere berichten spraken van een keiharde snelheidsbegrenzer. Dat is gelukkig niet het geval. Als je nu iets te hard rijdt, zorgt het systeem ervoor dat het vooral bloedirritant wordt. Zo geeft de ISA een vervelend geluidssignaal, of neemt de tegendruk van het gaspedaal toe.

Gelukkig is het systeem dus wel te omzeilen. Als je het gaspedaal harder indrukt, ga je ook nog gewoon harder. En in het begin kun je het systeem ook met een druk op de knop uitschakelen voor elke rit. Een beetje zoals bij het Start/Stop systeem dat nu al in de nieuwe auto’s zit dus. Maar wellicht dat ze dat nog gaan veranderen. Vast wel.

Hoe werkt het bloedirritante systeem?

De ISA werkt eigenlijk een beetje zoals de adaptieve cruisecontrol dat nu al doet. Als het systeem een ​​snelheidslimiet detecteert via een verkeersbord, word je hier op eerder genoemde wijze op geattendeerd. Ook kan de ISA ingrijpen voor wat betreft de snelheid, oftewel, hij remt je auto een beetje af. Precies zoals de ACC dat nu ook al voor je doet dus.

Verder krijg je dus die black box aan boord. Gelukkig kan je geen bekeuringen krijgen als ze dat ding uitlezen. Pas als je een ongeluk hebt gehad, kunnen ze die doos raadplegen om te zien of je misschien te hard hebt gereden. Maar goed, dat is nu. Je weet nooit wat ze daar in Brussel nog gaan veranderen.

Waarom doen ze dit in hemelsnaam

Je krijgt deze bloedirritante snelheidsbegrenzer vanwege de veiligheid. Althans, dat is de officiële lezing. Zonder ISA kunnen er tot 25.000 dodelijke verkeersslachtoffers en zo’n 140.000 ernstig gewonden per jaar extra vallen, probeert de EU ons te doen sidderen.

Tegenstand is er ook, voornamelijk over de foutmarges die het systeem heeft als het aankomt op het juist aflezen van de borden. Dat gaat nog weleens mis. En verder vinden mensen het vervelend als de overheid als een ware Big Brother meekijkt bij alles wat je doet.

Kortom, geniet nog maar even van het ‘ongestraft’ te hard rijden, dat pleziertje lijkt binnenkort echt tot het verleden te gaan behoren.