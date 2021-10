Trajectcontroles hebben het er dit jaar weer druk mee

In vergelijking met vorig jaar noteren de trajectcontroles in Nederland behoorlijk meer overtredingen. Dit zeggen de cijfers.

Ze zijn de makkelijkste cash grab voor de overheid: trajectcontroles in Nederland. Ondanks het feit dat die dingen al jarenlang bestaan, regent het nog altijd duizenden en duizenden boetes. Met een dipje van vorig jaar, iets met corona of zo, staan de camera’s dit jaar weer op volle toeren te draaien.

Dat blijkt uit cijfers over de maanden mei, juni, juli en augustus 2021 afkomstig van het CJIB. In die vier maanden van dit jaar werden er in totaal 849.545 boetes uitgeschreven. Ter vergelijking, in dezelfde periode in 2020 ging het om ‘slechts’ 670.448. Nu hadden we in het voorjaar en zomer van dit jaar nog met enkele corona maatregelen te maken. De laatste maanden van 2021 begint het weer ouderwets druk te worden op de wegen. Dikke kans dat het lijstje met boetes op trajectcontroles in Nederland in het derde tertiaal nog hoger uitkomen.

Maar waar vielen de meeste klappen? Ook dat heeft het CJIB uiteraard keurig bijgehouden. Daar komt dan een lijstje uit naar voren. Dat overzicht kun je hieronder bekijken. Vanzelfsprekend was de A2 tussen Amsterdam en Utrecht in beide richtingen en klassieke hit. Maar ook andere trajectcontroles in Nederland leveren hun bijdrage. Kijk maar!

Trajectcontroles Nederland – mei t/m aug 2021