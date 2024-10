Met VR bril in een échte BMW – kotsen of niet?

Rijden in een echte auto in een virtuele én echte omgeving. Hoe dan!

Wouter mocht iets unieks proberen met de nieuwe BMW M135. Namelijk rijden met de BMW Mixed Reality. Dat is in een echte auto plaatsnemen, in dit geval de M135, en op een afgesloten terrein daadwerkelijk kilometers maken. Jij ziet echter wat anders.

Je hebt namelijk een virtual realitybril op en in een virtuele wereld maak je kilometers op een racebaan. Dit is niet zomaar een gimmick van BMW om aan journalisten te laten zien als geintje tussendoor. Je kunt het zelf daadwerkelijk beleven in Duitsland.

Bekijk de video om te kijken of Wouter met een lach of met een groen hoofd uitstapt.