Hyundai Inster heeft een (zeer lage) Nederlandse prijs

Echt geen zin om geld uit te geven? Dan moet de Hyundai Inster je vast aanspreken met zijn voordelige prijs.

Met de elektrische auto gebeurt hetzelfde als wat er met vrijwel elke nieuwe ontwikkeling gebeurt. In het begin is het spannend en nieuw en al dat spannende en nieuwe kost veel geld. Daarna is het hoofddoel om de specificaties en kosten zo te balanceren dat er een voordelig product uit rolt.

Ontwikkeling

De ontwikkelingen gaan dan twee kanten op. Aan de ene kant heb je auto’s als de Tesla Model S, waar Tesla alles op alles zette om er tot recent zo’n beetje de meest compromisloze EV van te maken. Op de vrij hoge prijs na dan. Anderzijds heb je auto’s die je wel kan betalen, zoals een Renault ZOE of BMW i3, maar die zijn dan qua specs nét goed genoeg om dat prijskaartje goed te praten (en eigenlijk niet ideaal als totaalplaatje). Je kon zelfs al je wensen overboord gooien voor de spotgoedkope Renault Twizy. Let wel dat je toen ter tijd voor hetzelfde geld een Citroën C1 (met dak en vijf zitplaatsen en een top van boven de 100 km/u) kon kopen.

Écht goedkoop

Daarna is het dus wachten tot de specs van de dure EV’s gecombineerd kunnen worden met de prijzen van de goedkopere EV’s. Inmiddels is de komst van de Kona, één van de eerste auto’s die liet zien dat een EV echt wel voordelig kan, alweer vijf jaar geleden. Hyundai wist namelijk best aardige specs in een auto van zo’n 45.000 euro te proppen. En de nieuwe Kona is weer voordeliger, maar Hyundai komt nu met een echte elektrische prijspakker.

Hyundai Inster heeft Nederlandse prijs

De Hyundai Inster is namelijk hier! En het is een elektrische auto, met specs die helemaal niet verkeerd zijn en dat voor een voordelig bedrag. De laagste prijs van de Hyundai Inster is namelijk 24.295 euro. Dat is officieel een lokkertje om onder de grens van 25.000 euro te komen, maar je krijgt alsnog een 97 pk sterke e-motor en een 42 kWh accu met 327 km rijbereik. Voor 25.995 euro heb je de versie met de 49 kWh accu en 115 pk, maar dan wel 370 km rijbereik. En snelladen is mogelijk, dus je zit van 10 procent weer naar 80 procent binnen 30 minuten. Helemaal niet gek voor dat geld.

Uitrusting

Kleed je de Hyundai Inster helemaal aan, dan kom je op de versie ‘Evolve Sky’ met een prijs van 29.595 euro uit. Dat is veel geld, maar bedenk wel dat het dan niet meer een spartaans crossovertje is. Dan krijg je serieus veel opties. Ook zaken zoals dodehoekassistent, 360 graden camera en een digitale smartphonesleutel. Zaken die je ook krijgt op veel duurdere EV’s als de Ioniq 5 en 6.

Interieur

We gaan niet beweren dat de Hyundai Inster de meest compleet uitgeruste auto is die je gaat vinden, maar van binnen oogt het minder als een kerker dan je verwacht voor een EV van 25.000 euro. Veel elementen worden overgenomen uit andere Hyundais, waaronder de schermen. Toch heeft het goedkope aspect het voordeel dat Hyundai nog een knoppenbrij in het midden heeft geplaatst. Fysieke knoppen ogen ietsje minder futuristisch, maar het werk wel prima. Overigens is het vrij simpel waarom het ineens zo goedkoop kan: de Inster wordt in Korea al verkocht als de Hyundai Casper, maar dan met benzinemotor.

Concurrentie

Daarover gesproken: de Hyundai Inster lijkt qua prijs, maar ook qua insteek (goedkoop model uit een groeimarkt gehaald en van EV-aandrijving voorzien) erg op een auto die hier al verkocht wordt. En recent vernieuwd is. De Dacia Spring. Let wel dat de Dacia nog steeds de prijspakker is met een vanafprijs van 18.950 euro. Qua specs en dat het een iets serieuzere auto lijkt, moet je dan weer de Inster hebben. De Spring haalt het bij lange na niet bij de Hyundai qua opties en ook de 44 pk (optioneel 65 pk voor 20.950 euro) sterke e-motor met als je écht geluk hebt 300 km rijbereik (maar 250 km is realistischer).

De Dacia is dan ook een beetje een buitenbeentje. De Inster lijkt zijn pijlen wat specifieker gericht te hebben op één model. Dat is natuurlijk de Citroën ë-C3. Deze eerste telg van het gloednieuwe Stellantis Smart Car platform. Die komt met zijn 320 km rijbereik en 113 pk voor 24.290 gevaarlijk dicht bij de Inster. De kekke tweelingbroer van de ë-C3 van Fiat, de Grande Panda, zal ook iets rond dit bedrag gaan kosten. En over leuke auto’s gesproken: Renault wil binnenkort ook met een goedkopere 5 komen die 24.990 euro gaat kosten en 300 km ver kan komen. Kortom: de timing voor de Hyundai Inster is niet toevallig. Hieronder ter overzicht:

Dacia Spring Extreme | 65 pk | 250 km | 20.950 euro

Citroën ë-C3 YOU | 113 pk | 320 km | 24.290 euro

Hyundai Inster E-Motion 42 kWh | 97 pk | 320 km | 24.295 euro

Renault 5 40 kWh | 95 pk | 300 km | 24.990 euro

Fiat Grande Panda | 113 pk | 320 km | 25.000 euro (geschat)

De Hyundai Inster is binnenkort te bestellen, volgens Hyundai in ieder geval voor het einde van 2024.