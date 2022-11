BMW laat je Mario Kart spelen in het echt

BMW heeft weer eens wat bedacht en eigenlijk is het best een gaaf concept: een soort Mario Kart met echte auto’s.

Tegenwoordig heb je de meest realistisch uitziende racespelletjes waar je als autofanaat mee aan de slag kunt. Als je echter gewoon simpel vermaak zoekt voor jong, oud, autofanaat en geen autofanaat, blijft één van de leukste spelletjes toch Mario Kart. Met geinige karakters in compleet over de top ontworpen racebanen, met de geinige dynamiek dat je elkaar het leven zuur kan maken door bananen te gooien en schildpad-schilden af te vuren. Een kartrace kan ook spannend zijn, maar de bizarre videogame-wereld van Mario Kart is moeilijk naar het echt te vertalen.

BMW laat je “Mario Karten” in het echt

BMW gaat een soort poging doen. Let wel, Mario Kart verzinnen wij er even bij. Dat soort mogelijkheden denken wij dan weer in. Het idee is in ieder geval dat de game-wereld met de echte wereld wordt gecombineerd. Normaliter gebeurt dat met een simulator, maar BMW brengt de simulator naar de auto.

BMW M Mixed Reality

BMW werkt met Virtual Reality voor hun gimmick, maar noemt het ‘Mixed Reality’. Het idee is dat het lijkt alsof je in een simulator zit, maar dan in het echt rijdt. Benodigdheden: een BMW M2, een VR bril en een set knappe koppen die dingen kan programmeren. Bovenstaande video geeft een beeld van hoe het moet werken.

Je rijdt dus eigenlijk in een soort virtuele racegame-wereld, waar het bijna sciencefiction-achtig moet aanvoelen. Maar dan met het aspect eraan vast dat je daadwerkelijk in een BMW rijdt en het sci-fi-circuit een replica is van de echte baan waar je op kunt rijden. Je voelt dus precies aan hoe de auto stuurt. Een beetje het omgekeerde van een simulator: waar je in een simulator met technologie alles zo realistisch mogelijk moet voelen, zorgt BMW met Mixed Reality dat de realiteit juist gesimuleerd aanvoelt. Dit transformeren naar bijzondere racegames als een bijzondere experience moet dan te doen zijn. Dan zien wij dus graag Mario Kart gesimuleerd.

Ludiek idee

Het is niet veel meer dan een ludiek idee en wij betwijfelen of BMW Mixed Reality een aanwinst kan worden voor het verkeer. Maar als circuitexperience vinden wij het best een tof idee. Misschien dat de game-wereld er nog wat van kan leren.