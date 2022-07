Mick Schumacher: Max Verstappen had bestraft moeten worden

Als de regels consequent doorgevoerd worden tenminste.

De GP van Engeland is tot nu toe de beste race van het jaar en dat zal misschien wel zo blijven ook. De race was enorm onvoorspelbaar, precies wat we graag zien. Zo had niemand kunnen voorspellen dat er een gevecht zou zijn tussen Max Verstappen en Mick Schumacher.

Toch was dat wat er gebeurde. Max reed namelijk rond met een halve AlphaTauri in zijn bodem, zoals achteraf bleek. Mick Schumacher was daarentegen juist heel snel met zijn Haas. Zodoende kwamen de coureurs elkaar eens tegen zonder dat Schumacher op een ronde werd gezet.

Mick liet zich niet afschrikken door het feit dat Max de regerend wereldkampioen is en zette dapper de aanval in. Onze held verdedigde achter hard en forceerde Mick van de baan.

Max kreeg hiervoor geen straf, maar daar is Mick Schumacher eigenlijk heel verbaasd over. In een interview met The Race laat hij namelijk weten: “Zoals ik het begrijp zijn de regels veranderd dit jaar. Zodra auto’s naast elkaar zijn moet je ruimte laten.”

Dat is dus wat Max Verstappen niet deed. Hij liet Mick Schumacher geen strobreed aan ruimte, waardoor die geen andere keuze had dan zijn inhaalpoging staken (zie de beelden hieronder). Gelukkig eindige het niet zoals vorig jaar en konden Max en Mick gewoon allebei met punten naar huis.

Mick had dus wel verwacht dat dit ‘indicent’ nog een staartje zou krijgen voor Max. “Het feit dat er geen consequenties waren, betekent dat de regels weer veranderd zijn en dat het ook prima is als het andersom gebeurt,” zo concludeert hij.

Voordat Mick straks met boe-geroep onthaald wordt door Max Verstappen-fans: hij probeert hier niet Max Verstappen erbij te naaien. Het gaat hem er vooral om dat er duidelijkheid is wat de regels betreft.

Mick Schumacher is trouwens niet de enige die vind dat de regels inconsequent worden gehandhaafd. Lando Norris uit ook zijn frustratie over het feit dat hij bestraft werd en Max Verstappen niet. Hier zal het laatste woord dus nog niet over gesproken zijn.

Bron: The Race