Volkswagen Amarok gaat niet Mount Everest beklimmen

Verwacht geen Everest voor de Volkswagen Amarok. Letterlijk.

Een bijzondere samenwerking tussen Volkswagen en Ford heeft deze week officieel zijn vruchten afgeworpen. Volkswagen heeft namelijk de tweede generatie Amarok gepresenteerd en dat is stiekem geen Volkswagen. Ja, je mag ervoor naar de Volkswagen-dealer en er zit een Volkswagen-logo op, maar de auto deelt een groot deel van zijn techniek met de nieuwste Ford Ranger. Dat wordt trouwens ook niet onder banken of stoelen geschoven, het valt ook wel te zien aan het tweetal.

Ford Everest

Een bijzondere auto voor Volkswagen, want dit is de enige ‘body-on-frame’ auto die Volkswagen kan leveren. Voor Ford opende dat deuren. Voor andere markten, welteverstaan, maar er is een SUV-versie van de Ford Ranger. Deze heet Ford Everest en het is eigenlijk een Ranger met dakkapel. De klandizie van Ford ziet zo’n ruige SUV wel zitten, want het is de beste manier om je hele gezin van A naar B te krijgen over de ruige paden. In Australie zijn dergelijke auto’s (ook bijvoorbeeld de Toyota Fortuner en Mitsubishi Pajero Sport) bijvoorbeeld aardig populair en daar scoort de Everest aardig.

Volkswagen Everest?

Maar goed, dat is Ford. Door de gedeelde basis zou een Volkswagen-versie van de Everest niet eens erg lastig zijn. Heeft Volkswagen daar oren naar? Het antwoord daarop is ‘nee’. Het zou dan een ruige SUV boven de Touareg worden. Hoofd marketing van Volkswagen Commercial Lars Krause laat weten dat ze graag samenwerkten met Ford om de Amarok te bouwen, omdat deze auto in vele markten best kan scoren. Maar een Everest met een VW-logo is niet waar Volkswagen naar op zoek is.

Canopy

Het blijft dus bij een pickup voor de Amarok, er komt geen Volkswagen Everest. Wel zal Volkswagen ervoor zorgen dat er een soort SUV-Amarok komt door een ‘canopy’ aan te bieden voor op de achterkant. Een populaire accessoire voor pickups om de laadbak te laten aanvoelen als een kofferbak. (via CarExpert)