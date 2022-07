Stand na GP Engeland 2022 en 6 dingen die ons opvielen

Een nieuwe maand, een nieuw weekend en een nieuw setje overzichten. We hebben de stand na de GP Engeland voor je inclusief een paar dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend.

De GP van Engeland 2022 was er eentje die de emoties hoog op deed lopen. Gevoed met een paar onhandige uitspraken van Nelson Piquet, een onterechte wereldkampioen en een Local Hero waarvan zijn team uit vorm is.

Maar gelukkig ging het daar in de race helemaal niet over. Verstappen speelde slechts een bijrolletje in een briljante race waar de neutrale toeschouwer alleen maar van kan smullen. We hebben uiteraard de stand na de GP van Engeland 2022 voor je, maar ook enkele dingen die ons opvielen aan de race:

Wat. Een. Crash.

Natuurlijk kijken we Formule 1 voor de actie. En actie is er ook meer dan voldoende de laatste tijd. Net als met de start van de GP Van Bahrein 2020 was het flink schrikken. Het gaat niet om ‘schuld’, maar het drukt ons wel met de neus op de feiten dat op een brede baan als Silverstone met ruime uitloopstroken het alsnog heel erg fout kan gaan. Gelukkig liep alles goed af, maar de Formule 1 is een bloedserieuze sport waarbij kleine foutjes enorme consequenties kunnen hebben.

Eindelijk Carlos Sainz!

Pole position en de winst. En wat een weekend. Wisselende weersomstandigheden. Een bijzondere racewinst waarbij hij zijn teamgenoot de baas was. Daarvoor moest hij wel zijn engineer de mond snoeren. Sowieso had het management het erg lastig met de beslissingen, maar Sainz deed het goed om zijn eigen plan te trekken in de laatste rondes.

Maar Leclerc is gewoon beter

Hebben we ook wat te relatieveren met de prestatie van Sainz? Jazeker hebben we dat! Zijn teamgenoot Charles Leclerc reed op versleten en kneiterharde banden, terwijl de rest zacht en vers rubber hadden. Daarbij miste Leclerc bijna de gehele race een wing-endplate. En dan nog wist Leclerc het de top 3 heel erg lastig te maken. Natuurlijk kon hij zijn positie niet behouden, maar zijn vechtlust en de pure ‘racecraft’ van Leclerc is ongekend.

Gat Mercedes met de top kleiner

Het lag in de verwachting dat Mercedes het beter ging doen dan de afgelopen races. In vergelijking met Monaco, Baku en Canada is dit een strakke baan waar porpoising minder voorkomt. Daarbij had de motor ook nog een klein beetje reserve. Uiteindelijk is wel duidelijk dat de Mercedes net nog iets minder goed is dan de Red Bulls en Ferrari‘s. Echter, het gat wordt telkens kleiner. Dat geeft de burger moed. Hoe meer teams vooraan meestrijden, hoe beter.

Schumacher heeft punten!

Jazeker, de Duitser haalt zijn eerste punten in zijn carrière. Het is meteen een lekkere, want voor P8 krijg je 4 punten. Heel even leek het erop dat hij P7 kon afpakken van Verstappen, maar dat liet hij niet toe. Hoe goed Schumacher nu werkelijk is, valt te bezien. Maar vaak is het voor dit soort jonge coureurs ook een mentaal spelletje. Dan is het wel lekker dat je het eerste succes hebt behaald op eigen kracht.

Verstappen heeft weer pech

Het was een vreemde race voor Max Verstappen. Ergens pikte hij wat op dat de auto beschadigde. Net als met de GP in Hongarije 2021 was het overleven voor de Nederlander. De eerste pitstop was een zeldzaam slechte keuze qua banden en vleugel. Met de tweede pitstop ging het al ietsje beter, alhoewel hij met moeite een Haas achter zich kon houden. Het maakt overigens niet uit, want doordat ze door reden en Leclerc slechts vierde werd, moet Verstappen slechts 6 punten toegeven.

Silverstone is episch

Als laatste even een compliment aan Silverstone. Kom op dames en heren van de FOM, cancel al die races in de zandbak waar niemand met plezier naar kijkt en rijd gewoon een paar keer extra op Silverstone. Dit is hoe een F1-circuit hoort te zijn. De baan is geweldig, het publiek is fanatiek, het ademt motorsport en stelt eigenlijk nooit teleur zoals die zandbak-races dat wel doen.

Rijderskampioenschap

Uiteindelijk is er niet veel aan de hand voor Verstappen. Leclerc werd slechts vierde en Max alsnog zevende. Hierdoor is het aantal punten dat Leclerc in loopt beperkt: zes puntjes slechts. Sainz maakt een sprongetje en is nu Russell voorbij. Ondanks de goede score voor Hamilton en de nul-score voor Russell, staat George alsnog voor op zijn legendarische teamgenoot.

De stand na de GP Engeland 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 181 (+6) 2 Sergio Pérez Red Bull 147 (+18) 3 Charles Leclerc Ferrari 138 (+12) 4 Carlos Sainz Ferrari 127 (+25) 5 George Russell Mercedes 111 6 Lewis Hamilton Mercedes 93 (+15 + 1) 7 Lando Norris McLaren 58 (+8) 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 9 Esteban Ocon Alpine 39 10 Fernando Alonso Alpine 28 (+10) 11 Pierry Gasly AlphaTauri 16 12 Kevin Magnussen Haas 16 (+1) 13 Sebastian Vettel Aston Martin 15 (+2) 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 16 Zhou Guanyou Alfa Romeo 5 17 Mick Schumacher Haas 4 (+4) 18 Alexander Albon Williams 3 19 Lance Stroll Aston Martin 3 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Voor Red Bull viel het eigenlijk heel erg mee. Met een zevende plaats van Verstappen en een tweede positie voor Pérez, loopt Ferrari nog altijd in, maar niet zoveel als zou moeten. Aston Martin zakt een plaatsje ten faveure van Haas.

De stand na de GP Engeland 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 328 (+24) 2 Ferrari 228 (+37) 3 Mercedes 188 (+15+1) 4 McLaren Mercedes 73 (+8) 5 Alpine Renault 67 (+10) 6 Alfa Romeo Ferrari 61 7 AlphaTauri RBPT 27 8 Haas Ferrari 20 (+4) 9 Aston Martin 15 (+2) 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

NICHOLAS LATIFI! Kijk, elke Formule 1-rijder heeft een bovengemiddeld wagenbeheersing. Maar in de top zie je het verschil tussen het F1-equivalent van een Messi en Manolev. Latifi is niet de beste coureur van de afgelopen 20 jaar of 20 dagen, maar hij deed het puik in de kwalificatie. Q3 was geflatteerd, maar die Q2 was verdiend. Verder houden Russell en Hamilton ook elkaar in evenwicht. Alonso was wederom sneller dan Ocon. Ook was Zhou sneller dan Bottas.

De stand na de GP Engeland 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (5) George Russell (5) Red Bull Max Verstappen (7) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (8) Carlos Sainz (2) McLaren Lando Norris (7) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (7) Esteban Ocon (3) AlphaTauri Pierre Gasly (7) Yuki Tsunoda (3) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (6 Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (8) Nicholas Latifi (2) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (7) Guanyou Zhou (3) Haas Kevin Magnussen (8) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

De snelste coureur op de baan was lange tijd een Ferrari. In de laatste ronde wist Lewis Hamilton er echter een 1:30.510 uit te persen. Anders had Sainz ook nog de triple gepakt. Leuk voor Hamilton, die zo een puntje extra verdiende vandaag voor zijn thuisrace.

De onderlinge stand na de GP van Engeland 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Lewis Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day:

Er waren zoveel coureurs die het hadden verdiend. Schumacher de eerste punten van het seizoen, Alonso die onmogelijke dingen doet met die Alpine en natuurlijk Sainz die zijn eerste race wint. En toch krijgt Sergio Perez hem. Hij stond stijf achteraan aan het begin van de race en reed snel en foutloos.

Toegegeven, een heel klein beetje geluk had Perez wel met de safetycar. Anders was het verschil meer dan 20 tot 25 seconden. Aan de andere kant, hij liet met meerdere acties op de baan zien dat hij uit het juiste racehout gesneden is.

De onderlinge stand na de GP van Engeland 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1

Heeft de redactie de GP van Engeland 2022 goed voorspeld?

Michael zag heel goed dat Mercedes een stuk sneller was dan in de voorgaande weekenden. Daardoor springt hij weer naar P1 in het redactieklassement. Het grootste probleem is echter dat niemand rekening hield met Sainz en wel met Verstappen.

De stand na de GP Engeland 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 36 Wouter 35 Jaap 20

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Oostenrijk worden verreden op 8 juli om 11:00.