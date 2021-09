Red Bull: “Hamilton fakete blessure”

Red Bull is van mening dat Lewis Hamilton een showtje maakte van zijn vermeende blessure afgelopen weekend.

Na een triple header waarin maar twee races doorgingen, staat er dit weekend voor het eerst geen F1 Grand Prix op de kalender! Dat is even wennen, daarom blikken we nog maar gewoon een keer terug op hét moment van vorige race. Voor de tweede keer dit jaar, kwamen Verstappen en Hamilton onzacht met elkaar in aanraking. De twee hebben elkaar al een paar meer kusjes gegeven op de baan, doch nu vlogen ze er voor het eerst ook echt met zijn tweetjes af.

Of nou ja, ‘vlogen’, het ging uiteindelijk allemaal met, zeker voor F1 begrippen, laag tempo in de Variante Rettifilio. Toch had Lewis Hamilton na afloop, zoals Bram Mosko in zijn beste dagen, wat last van zijn nek en hoofd. Althans dat stelde de zevenvoudig kampioen in ieder geval na de wedstrijd. Vlak na het ongeval had hij nog met man en macht geprobeerd achteruit te rijden om de race te hervatten. Maar ja, die kater komt natuurlijk later.

Het team van Mercedes riep al snel dat de HALO het leven gered had van de Brit en zette het allemaal zwaar aan. Het had er een beetje de schijn van dat Lewis nu Max als de kwaaie pier wilde neerzetten. Dit nadat hij na de race in Silverstone veel kritiek kreeg vanwege zijn ongegeneerd gejuich terwijl Max nog in het ziekenhuis lag. Maar ja, zoiets suggereren terwijl iemand klaagt over zijn gezondheid, dat kan je eigenlijk zelfs als het er alle schijn van heeft niet maken, toch?

Nou, jawel heur, wel als je Helmut Marko heet. De Oostenrijker staat er niet om bekend zijn mening onder stoelen of banken te steken. En ook dit keer doet hij dat weer niet. De man die over de coureurs gaat bij Red Bull zegt in gesprek met Sport24 dat Hamilton zijn blessure fakete en Mercedes er een showtje van maakte in Italië.

Het was een normaal raceongeluk. Al het andere, heeft Mercedes er aan de haren bijgetrokken. Hamilton probeerde nog in de achteruit het grind uit te rijden. De Medical Car heeft het tafereel gade geslagen en is gewoon doorgereden. Ja en daarna wordt een showtje opgevoerd. Alsof die arme Hamilton plotseling geblesseerd is enzovoorts… Helmut Marko, ziet zaken scherp

Het toont maar weer aan dat de strijd is op de baan heet is, maar die om de beste PR naast de baan ook niet voor de fainthearted geschikt. Waarvan akte. Denk jij dat Hamilton zich aanstelde, of vrees jij voor zijn deelname aan de volgende race? Laat het weten, in de comments!