Mijn Auto: BMW 325i Touring van Tiemen, Laufenn

We geven in samenwerking met Laufenn (een merk van Hankook Tire) banden weg. Tiemen was één van de winnaars, dat was een mooi cadeau!

De 2e winnaar kreeg natuurlijk ook nieuwe banden!

We gaven in samenwerking met Laufenn (een merk van Hankook Tire) 2 sets banden weg. We lieten eerder al de Audi A3 E-tron van IJmo de revue passeren en nu is het de beurt aan Tiemen en zijn BMW 325i Touring.

Afgelopen vrijdag 27 augustus kreeg dus ook prijswinnaar IJmo zijn nieuwe set Laufenn banden. Deze werden gemonteerd bij de Bandenbunker in Oosterwolde. Voor deze kersverse vader een leuke verrassing. Waarom een nieuw setje banden voor hem erg welkom was horen jullie in de video.

Want Wouter was natuurlijk benieuwd naar de BMW 325i Touring van Tiemen en het verhaal erachter.

Laufenn, journey in style

Laufenn is een bandenmerk van Hankook Tire, dat zal iedereen bekend in de oren klinken. Laufenn levert zomer, winter en allseason banden, tegen een vriendelijke prijs. Waarbij optimale prestaties en kwaliteit nog steeds de hoogste prioriteit hebben. Het is daarmee een slimme keuze voor prijsbewuste bestuurders.

Net als Hankook heeft Laufenn ‘iets’ met voetbal. Zo is Laufenn bijvoorbeeld de sponsor van de UEFA Europa League. Maar goed we hadden het over banden! Bij meer dan 100 Laufenn partners in Nederland kun je terecht voor montage.

Het merk levert zowel banden voor personenwagens, SUV’s als bestelwagens (dus ja, je kunt ook meedoen als je een Transporter of Vito rijder bent..). Daarnaast levert het merk overigens ook Truck/vrachtwagen en Bus banden.

Ben jij dus toe aan je 2e (of 3e, of 4e) set banden, overweeg dan bij jouw bandenhandel een set van Laufenn. Of beter nog: doe gewoon mee aan onze winactie en maak kans op diezelfde set, maar dan gratis!

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Laufenn, een merk van Hankook Tire.

Meer weten over het merk Laufenn en de producten? https://www.laufenn.com/nl

Wil je meer weten over Hankook en Hankook’s premium banden? Ga dan naar:

https://www.hankooktire.com/nl/

En volg Hankook op https://www.facebook.com/hankook.nederland/

Laufenn is officiële partner van de UEFA Europa League!