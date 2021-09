Vrijdagmiddagborrel met de 250.000 euro Bugatti pooltafel

De allereerste Bugatti pooltafel is klaar! Precies op tijd voor de vrijdagmiddagborrel.

Eerder dit jaar kondigde Bugatti aan een eigen pooltafel te gaan leveren. De prijs is met 250.000 euro niet bepaald misselijk. Maar Bugatti is slim door er slechts 30 van te maken. En dan is het opeens een collectors item.

En ja, Bugatti heeft kopers kunnen vinden. De allereerste Bugatti pooltafel is namelijk klaar om afgeleverd te worden. Tot op heden hadden we alleen wat renders gezien. Nu is het echte werk op foto’s vastgelegd. Het mag gezegd worden. De pooltafel ziet er ontzettend gaaf uit.

Bugatti pooltafel

De pooltafel is gemaakt in een aluminium en titanium behuizing. De afwerking is van carbon. Daarnaast zijn er nog allerlei slimme extra’s die de tafel afmaken. Een 13-inch groot display om de score op bij te houden bijvoorbeeld. Of wat te denken van het feit dat het design is geïnspireerd op de Chiron en Divo.

De allereerste koper komt uit de Verenigde Staten. Verdere informatie over de klant is geheim. Maar misschien komt dat vroeg of laat nog naar boven wie de uiteindelijke koper is. Het zou niet misstaan in een villa in Los Angeles of in Malibu. Lekker een potje pool spelen met een Bugatti pooltafel van 250.000 euro. Ook leuk als cadeau.