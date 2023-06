Geen SQ7, maar een QS7. Een bijzondere Audi Q7 getuned door ABT

De Audi SQ7 kennen we allemaal wel. Maar heb je ooit gehoord van een QS7? Het is het trotse bezit van Autoblog-lezer Ömer. Een Audi Q7, met een pakket van de Duitse tuner ABT. Wat de aanpassingen precies zijn kun je zien in deze Mijn Auto video.