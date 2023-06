Groene BMW M2 GT geeft hoedtik aan de M3 GT

Met deze groene BMW M2 GT zullen ze je op een E36-meeting heus wel toelaten.

Auto’s worden telkens groter, luxer en zwaarder. Dat heeft enkele voordelen als het om een relatief modale zaken- of familieauto gaat. Ruimer, meer spulletjes en meer comfort. Top. Maar als je een sportieve auto zoekt, dan is het dat niet altijd een voordeel. Qua afmetingen en performance staat de huidige BMW M3 eigenlijk dichter bij de M5 (E60) dan de M3 (E36).

En waarom noemen we die dan? Nou, de Duitse tuner Alpha-N had het glorieuze idee om de BMW M3 GT in het zonnetje te zetten. De M3 GT was een speciale editie op basis van de M3 3.0 met en 295 pk sterke zes-in-lijn en groene lak, plus een spoiler. Dus in plaats van een M3 (of M4) onder handen te nemen, gebruikten ze de nieuwe BMW M2. En ja, uiteraard noemen ze de auto de BMW M2 GT.

Groene BMW M2 GT

Bij Alpha-N houden ze van koolstofvezel en dat is te merken, want ze hebben een arsenaal aan onderdelen voor de nieuwe BMW M2. Denk aan een voorspoiler met verstelbare splitter, grille, motorkap met luchtinlaat, zijschermen met luchtinlaten en natuurlijk die enorme spoiler. Gek genoeg misstaat die spoiler geenszins. Sterker nog, het past er uitstekend bij eigenlijk.

Maar het gaat verder, want er zijn Gurney-flaps, een diffusor (uiteraard), motorcover en brakeducts van carbon. De fit & finish schijnt geweldig te zijn, dus het is zeker geen plastic-fantastic kitje erop.

Dat blijkt ook wel uit de schroefset die gekozen is: het gaat om de Road & Track-kit van Öhlins met top mounts, dus van zeer hoge kwaliteit en volledig instelbaar. Met een setje Edelweiss-velgen in de kleur ‘champagne’ wordt het geheel afgemaakt. De motor is (nog) origineel.

Ter illustratie: boven de M3 GT (E36), onder de M3 CSL (E46).

M2 Project Silver

Maar wacht, Mike, er is meer! Naast de groene BMW M2 GT is er nóg een aangepakte M2. In dit geval eentje die de M3 CSL (E46) in het zonnetje zet.

Deze heet niet M2 CSL maar, eh, ‘Project Silver’. Deze krijgt de Clubsport-voorbumper met luchtinlaten, carbon grille, motorkap, zijschermen en motorcover.

De achterklap met geïntegreerde spoiler is een rechtstreekse kopie van de E46 M3 CSL en staat de M2 verrassend goed. Ook hier is er een schroefset van Öhlins. Een setje ProLine-velgen maakt het geheel af.

Voor zijn ze 9,5×20, achter 10,5×21. Dat zijn flinke maten voor een auto uit het C-segment. Alle onderdelen zijn bij Alpha-N te bestellen! Een M2 moet je zelf meenemen.

