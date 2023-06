Deze 11 briljante buitenbeentjes mislukten helaas

Kom op, deze auto’s zijn toch veel toffer dan een standaard crossover. Of niet?

We hebben het heel vaak over de populariteit van crossovers. Daar is een reden voor: automerken halen modellen uit het gamma en vervangen ze voor een crossover. Het is voor fabrikanten vaak niet lonend om iets bijzonders uit te proberen. De kans dat het flopt is aanwezig en met de huidige ommezwaai naar elektrificatie nemen fabrikanten geen enkel risico. Dat is jammer, want daardoor zijn er nu alleen maar dezelfde type auto’s.

Nog niet zo lang geleden probeerde fabrikanten nog wel het een en ander uit. En soms was dat ook een groot succes. Denk aan de Mercedes ML en BMW X6. Ondanks dat de pers ze matig ontving destijds, zijn beide auto’s uitgegroeid tot succesvolle auto’s.

Maar niet elke gok pakt goed, hier zijn 11 voorbeelden van briljante buitenbeentjes die flopten:

Opel Signum

2003 – 2008

Het idee was niet eens zo heel erg slecht. Opel wilde rond deze periode vernieuwen met een nieuwe designtaal en meer variaties op één thema. De Opel Vectra sedan was nog heel erg behoudend, voor het traditionele publiek. De liftback-versie, de Vectra GTS, was een verrassend sportief uitziende auto. De Opel Signum stond op een flink langer onderstel: 2,83 meter in plaats 2,70 meter. Veel van deze ruimte ging naar de achterpassagiers.

Opel had verder een enorm aantal bakjes, vakjes en andere geinige voorzieningen geplaatst, waardoor je het idee had in de business class te reizen. Helaas koos het Business Class-publiek voor een Premium Duitser. Een ander dingetje: de Opel Vectra stationwagon kreeg ook het grotere platform met enorme wielbasis met ook nog eens een flinke overhang achter. Dus de praktisch ingestelde persoon die graag een handige Signum had moeten waarderen, ging voor de nog praktischere Signum, de Vectra stationwagon.

Fiat Croma (194)

2005 – 2010

BE05

De Opel Signum was niet echt een succes, dus waarom Fiat ervoor koos om ook die kant op te gaan, lijkt heel erg vreemd te zijn. De Croma was specifiek bedoeld voor de Europese markt, dus een sedan was niet nodig. Grote sedans verkopen immers niet. De Croma staat op het Epsilon-II platform, inderdaad, het platform dat Opel ook gebruikte. Fiat en GM werkten toen innig samen. In tegenstelling tot de Signum staat de Croma op de korte bodemplaat. Bijzonder was dat je ‘m kon krijgen met een hele dikke vijfcilinder diesel, terwijl de concept-versie nog een V8 had! Oh, en Michael Schumacher reed er eentje. In 2007 kreeg de Croma een geslaagde facelift, maar het mocht niet baten.

Seat Toledo (5P)

2004 – 2009

Wat waren ze aan het roken daar in Spanje? De eerste generatie was een keurige liftback, de tweede generatie een keurige sedan. Beide in het C-segment. Voor de derde generatie (de 5P) zocht Seat het hogerop. De Renault Scénic had ruimschoots bewezen dat er markt was voor een Midi-MPV en de Opel Zafira toonde aan dat een zevenzitter ook werkte. Bij Seat pakten ze het idee van een Midi-MPV, maar dan met een sedan-esque kont. Die rare achterkant was een hoedtik aan de eerste Toledo. Dus de glaspartij stopte vrij vroeg, maar de het lagere gedeelte liep nog eventjes door. Seat fixte het probleem met de Altea, die had een gewone korte achterzijde en later de Altea XL: die had ook een langere achterzijde maar ook een langer doorlopende daklijn.

BMW 3 Serie GT (F34)

2013 – 2019

Op papier is dit eigenlijk best een winnaar. Als je een auto zoekt met een makkelijke instap, maar zonder de dynamische nadelen van een crossover, dan is dit een prima aanbieding in het premium D-segment. Maar ja, de meeste mensen die een hoge instap willen zijn ouderen en die hebben vaak ook geld voor een crossover.

De traditionele BMW 3 Serie-rijder moest er niets van hebben. Het was niet zomaar een hogere 3 Serie, de wielbasis was met 2,92 meter 11 centimeter langer dan die van de reguliere 3 Serie. Nu zijn er meer 3 Serie-carrosserievarianten geschrapt, denk aan de Compact, maar deze is stiekem best handig als je een iets praktischere auto zoekt en nog niet aan de crossover wil gaan. Er was een heel erg toffe 335i Gran Turismo, overigens…

Honda Crosstour (TF1/TF2)

2009 – 2015

Tegenwoordig zou dit best kunnen scoren, eigenlijk. Maar in 2010 was de wereld nog niet klaar voor de Honda Crosstour. Het idee was een middenklasse crossover voor de Amerikaanse markt, als een concurrent voor de Toyota Venza. Maar waar de Toyota precies het juiste midden was tussen een stationwagon en crossover, was de Honda Crosstour een soort hoge Accord Liftback. Als auto is er weinig op aan te merken. Er waren alleen maar puike VTEC-motoren, de betrouwbaarheid was dik in orde en de ruimte was enorm. Ook schijnt het beter te rijden dan een gemiddelde crossover. Logisch, want het was qua platform nog gewoon een Accord. Een succes was het niet. Ook niet toen Honda een versie met voorwielaandrijving en een viercilinder aanbood.

Volvo S60 Cross Country

2016 – 2018

Waar zaten ze met hun hoofd? Nou, waarschijnlijk was het een ingecalculeerde gok. Met minimale investeringen werd de koets van de S60 gecombineerd met de aankleding van de XC60. Alle onderdelen lagen er toch al. Wat de USP is van de XC60 Cross Country? Geen idee. Iedereen die de Cross Country-aankleding kon waarderen, waardeerde ook een stationwagon-carrosserie. Volvo was overigens niet de eerste die dit probeerde. Denk aan de Subaru Legacy sedan Outback en de AMC Eagle.

Lincoln MKT

2010 – 2019

Zoals gezegd, fabrikanten proberen soms gewoon maar wat. Zo dacht Lincoln dat het in 1998 slim was om een Ford Explorer te voorzien van lederen bekleding, houtinleg en veel chroom: de Navigator. Die auto werd een groot succes. De Lincoln MKT was een ruime crossover die bedoeld was om zowel luxe, ruim en praktisch te zijn. Verfrissend: het woord sportief kwam niet in het persbericht voor. Op de afbeeldingen lijkt het een compacte auto te zijn, maar dit ding was gigantisch, namelijk bijna 5,30 meter. Je kon ‘m dan ook krijgen als vijf, zes en zevenzitter.

Mercede-Benz R-Klasse (W251)

2005 – 2013

In principe staat dit lijstje veel met toffe auto’s en in veel gevallen is dat omdat de fabrikanten iets probeerden dat er nog niet was. In het geval van de R-Klasse viel de schade heel erg mee. De R-Klasse is een enorm grote en zeer luxe MPV. De auto staat echter niet op een eigen platform, maar op dat van de ML en GL. Dat is meteen de reden waarom deze Mercedes-Benz minder praktisch was dan een Grand Espace. En veel mensen die een ruime, luxe en dure auto wilden, kochten er eentje die eruit zag alsof je het in Jurassic Park kunt overleven. De R-Klasse is tegenwoordig een cult-auto, helemaal als je de R63 AMG hebt. Het is voor nu een geweldige youngtimer.

Renault Avantime

2001 – 2003

We dachten eerst aan de Renault Vel Satis. Maar dat concept leek een beetje op de Seat Toledo. En bij Renault hebben ze nog meer gekke en maffe dingen gedaan. Wat te denken van de Renault Avantime? Deze auto combineerde het concept van een MPV met een ruimte. Helaas wal de ruimte van een coupé met de wegligging van een MPV. Eigenlijk is het idee net zo gek als een BMW X6, maar wie die auto op een hoop weerstand kan rekenen, is de Avantime juist heel erg cool. De Avantime was nooit bedoeld als verkooptopper, maar zelfs de lage verwachtingen kon de auto niet waarmaken. Er zijn er iets meer dan 8.000 van verkocht. In 2003 besloot Renault de auto uit productie te halen. Het was tevens het einde van de samenwerking met Matra.

Subaru Baja

2002 – 2006

Ja, er was al een Subaru Outback sedan, die ook prima in dit lijstje had geplaatst. Maar een sedan is niet zo handig als een stationwagon. Maar wat is er handiger dan een stationwagon? Juist, een pick-up (aldus enkele mensen in Wyoming). De Baja was een goede uitvoering van een slecht idee. Het idee was om een auto te bouwen die leek op Baja-racers. Er zijn er zo’n 30.000 gebouwd voor de Noord-Amerikaanse markt en – heel verrassend – 152 exemplaren voor Duitsland!

Chevrolet SSR

2006 – 2006

Als laatste de vreemdste combinatie: een pick-up met metalen klapdak. Er is een periode geweest er open terreinwagens waren, zoals de Jimny, Land Rover of Frontera. Dat waren nog de zogenaamde softtops. Chevrolet combineerde allerlei succesjes tot een flop. De SSR staat op het GMT360-platform waar de Saab 9-7X ook op stond. Het idee was nog niet zo gek. Retro-auto’s waren enorm in en klapdak-cabrio’s ook. Dat combineerde GM met een pick-up. Er zijn er 24.112 exemplaren van verkocht. De laatste versies met Corvette motor (de LS met 405 pk) en handbak zijn het gaafst.

