Een vijfcilinder hot hatchback. Daar zijn er niet veel meer van.

De Audi RS3 is nog de enige vijfcilinder hot hatch die je nieuw kunt kopen. Ford had het ook ooit in huis, met de Focus ST en zijn befaamde Volvo 2.5 vijfcilinder turbomotor. Een genot voor de oren! En het trots van Autoblog-lezeres Verena.

