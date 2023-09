Kwaliteitscontrole Ford neemt niveau Tesla over

De kwaliteitscontrole bij Ford kan nog wel van iets betere kwaliteit zijn, zo blijkt.

De medewerkers van Ford in Amerika zetten in op een lekkere loonsverhoging. Het is een beetje moeilijk vanaf de buitenkant of ze daar nou recht op hebben of niet. Noch is het eigenlijk eerlijk om dit topic te linken aan die kwestie. Maar, voor de beeldvorming -yuk- is het niet echt handig dat Ford juist nu komt met een wel heel bijzondere Mustang.

De Vapor Blue metallic GT Premium fastback, is af fabriek geleverd met twee verschillende voorstoelen. Ook de dealer heeft de vout kennelijk niet opgemerkt. Paoli Ford in West Chester, Pennsylvania biedt de auto namelijk gewoon te koop aan. Zonder melding te maken van de zetels. Nou merk je het als klant waarschijnlijk natuurlijk wel zelf op. Maar toch.

De bestuurdersstoel van de oneoff is bekleed met leder, conform de ‘GT Premium’ spec van deze ‘Stang. Maar de stoel voor de bijrijder is bekleed met synthetisch suede. Bij Ford gaat het dan om Dinamica Microfiber. Ook het logo van vermaard stoelen-bouwer Recaro, heeft een andere kleur. Alleen de Mustang ‘Dark Horse’ heeft normaal deze specificatie stoel.

Nu is het natuurlijk eigenlijk ook wel weer geinig. Vroeger waren de Italiaanse merken fameus voor dit soort dingen. Dan kreeg je bijvoorbeeld een B-stijl aan de ene kant bekleed in zwart en aan de andere kant in beige. Je kan het laten fixen als je OCD hebt. Of je kan het zo laten omdat het ‘uniek’ is. Het is niet echt een big deal. Zeker niet als het incidenteel gebeurt. Je ook wel fratsen van bandmedewerkers die een leeg blikje ergens achter deurbekleding verstopten of obscene verborgen tekeningen maakten. Humor om te lachen.

Toch is bij Ford er kennelijk ‘iets aan de hand’. Dit is namelijk in korte tijd al de zoveelste Ford met een dergelijk issue die het internet haalt. Eerder was er al een Bronco die ook verschillende stoelen had. En een andere gewone Mustang met een dorpel van een ‘Dark Horse’.

Het lijkt wel alsof die Mustangs en Bronco’s worden gecontroleerd door blinde paarden. De Mustang-productie heeft zelfs al stilgelegen vanwege de kwaliteitscontrole issues. Maar kennelijk heeft het nog niet alles geholpen. Is dat dan het volgende issue waarbij Tesla de toon zet voor de andere Amerikaanse merken? Of gaat Ford zichzelf vanaf nu verbeteren? De tijd, zal het leren.