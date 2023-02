Mijn Auto video: Jaguar XF-R van Gert-Jan

Een BMW M5 is ook zo gewoontjes. Waarom geen 510 pk sterke Jaguar XF-R?

De Mercedes S-klasse als AMG en de BMW M5 kennen we allemaal wel. Maar als je in dit segment wil shoppen hoef je echt niet enkel met een Duitse bril te kijken. Autoblog-lezer Gert-Jan zocht het in Britse hoek en kocht een Jaguar XF-R. Een statige slee met een dikke 5.0 liter Supercharged V8!