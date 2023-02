BREEK: BMW is het beste, betrouwbare automerk

BMW blijkt echte premium te zijn en scoort de titel van het beste en betrouwbare automerk.

BMW’s staan bekend om veel goede kwaliteiten. Ultieme betrouwbaarheid is er daar echter niet per se een van. Tuurlijk, BMW’s zijn wel kwaliteitsproducten, maar er kan ook weleens wat misgaan. Het is geen Toyota of Honda, om het zo maar te omschrijven. Die merken staan immers synoniem voor auto’s die gewoon simpelweg niet te vermoorden zijn. Hoewel het de vraag is of dit imago nog helemaal terecht is zoals het dat in de 90s was, maar soit.

BMW is nu de absolute vedette

Dat dingen daadwerkelijk onderhevig zijn aan verandering blijkt wel uit het laatste betrouwbaarheidsonderzoek van Consumer Reports (CR). Deze organisatie is min of meer de Amerikaanse variant van de consumentenbond. Alleen dan machtiger, groter en Amerikaanser. Jaarlijks brengt men een rapport uit van wat de beste auto’s/automerken zijn. En zo waar, staat dit jaar voor het eerst in de geschiedenis BMW helemaal bovenaan in de lijst van 32 merken.

Het lijkt wel alsof BMW geld betaald heeft voor wat Jake Fisher, senior director van de afdeling auto’s bij CR te zeggen heeft:

BMW builds many high-performance, full-featured, and reliable models, so it’s not surprising to see it at the top of our brand rankings. But non-luxury brands like Subaru, Toyota, and Mazda have also consistently ranked high over the past few years, ensuring that consumers don’t have to sacrifice affordability to get a high-quality car. Jake Fisher, heeft zelf mogelijk ook een BMW

Zoete overwinning

De overwinning is des te zoeter, omdat MINI ook goed scoort, terwijl grote rivaal Mercedes juist maar matig scoort. Waar BMW een score van ’81’ pakt, staat Mercedes juist in het rijtje van de laatste tien, met een score van ’56’. Audi, vorig jaar nog zesde, haalt net de staart van de top-10, met een score van ’74’.

Scores zijn berekend op vier pijlers, te weten betrouwbaarheid, veiligheid, rijtesten van CR zelf en klanttevredenheid. De betrouwbaarheid en klanttevredenheid meet CR aan de hand van vragenlijsten verspreid onder leden. De score op veiligheid komt van de gerenommeerde crash-testers. Hieronder de top-10.

Top-10 beste automerken volgens Consumer Reports:

BMW (81) Subaru (79) MINI (79) Lexus (77) Honda (77) Toyota (76) Genesis (76) Mazda (75) Audi (74) KIA (73)

Helaas zijn er onder de ‘slechtste’ merken ook weer wat usual suspects waar wij zo van houden, zoals de producten van JLR en Alfa Romeo. Tevens zit er hier in de scores een gat tussen Chevy, Cadillac en Chrysler ten opzichte van Mercedes. De laatste zeven scoren echt onder de maat.

Top-10 slechtste automerken volgens Consumer Reports:

Land Rover (45) Jeep (46) Jaguar (52) Alfa Romeo (53) Mitsubishi (54) GMC (55) Mercedes (56) Chrysler (62) Cadillac (62) Chevrolet (62)

De middengroep met Porsche en Tesla en co

Bekende merken die je nog mist zijn Porsche, dat met 70 punten op een veertiende plaats eindigt. Zowel Audi (-3 plekken) als Porsche verliezen dit jaar plekken ten opzichte van vorig jaar, waarbij Porsche dus ook uit de top-10 kukelt.

Tesla staat smack-dab in het midden met 66 punten (P16). Consumer Reports en Tesla hebben een nogal moeizame relatie, hoewel CR dit keer wel apart de Model 3 aanraadt als een toppertje. Op de Europese markt bekende merken als Ford, Volvo, Volkswagen en Nissan staan onder Tesla. Ze ontsnappen qua scores net aan de laatste tien.

Aangeraden modellen

Gek genoeg zit er onder de modellen die CR nadrukkelijk aanraadt, dan weer net geen BMW of MINI. De top tips zijn voornamelijk Aziaten die op onze markt nauwelijks een rol spelen, plus de Tesla Model 3. Voor de volledigheid, hieronder de lijst (in willekeurige volgorde):

Toyota Corolla Hybrid Toyota Corolla Cross Toyota Camry Hybrid Lexus NX350h (stiekem Toyota Hybrid) Ford Maverick Hybrid (stiekem Toyota Hybrid) Nissan Leaf Tesla Model 3 Hyundai Santa Fe Hybrid Kia Telluride Subaru Forester

Wat het waard is…

Tsja, ieder onderzoek is zo goed als de data waarop het gebaseerd is, de aannames die gemaakt worden, de belanghebbers die erachter zitten, et cetera. Het meest opvallende is dat BMW naar de top stijgt (vanaf P3 vorig jaar). Eigenlijk zijn dit soort lijstjes verder al jaren/decennia ongeveer hetzelfde, met Aziaten aan de top en Alfa Romeo plus Jaguar-Land Rover onderaan. Laat jij je er door beïnvloeden? Laat het weten, in de comments!