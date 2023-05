Mijn Auto video: Volvo V60 Polestar Engineered

Een Volvo V60 met meer dan 450 pk, dat is de V60 Polestar Engineered.

Een gezinswagen met een leuk voorkomen zo! Het is de daily driver van Autoblog-lezer Bart. De generatie voor dit model had nog een geblazen zes-in-lijn met meer dan 300 pk. Deze generatie V60 is een stekkerhybride.

Dat betekent in dit geval een 2.0 liter viercilinder turbomotor, gecombineerd met een elektromotor. Het systeemvermogen van de Volvo V60 Polestar Engineered bedraagt 455 pk en 709 Nm koppel. Je mist de twee cilinders qua geluid, maar qua performance valt er weinig te klagen!