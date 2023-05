Volkswagen verkoopt fabriek in moedertje Rusland voor 125 miljoen

Volkswagen trekt zich volledig terug uit Rusland en verkoopt haar resterende fabriek in het land van Putin.

De geruchten gingen al een tijdje, maar nu is een en ander eindelijk officieel: Volkswagen trekt zich volledig terug uit Rusland. De hele Russische divisie (Volkswagen Group Rus) wordt ontmanteld en van de hand gedaan. De gelukkige koper is het Russische bedrijf Avilon. Dit neemt de moderne Volkswagen-fabriek in Kaluga over voor 125 miljoen Euro.

Waarschijnlijk is dat een koopje, gezien de omstandigheden. Ironisch genoeg lijkt het een beetje op hoe de oligarchen ooit rijk werden na de val van de muur. Toen namen zij staatsbedrijven waar ze manager waren over voor een appel en een ei. Avilon heeft zelf geen ervaring met auto’s produceren. Maar naar verluidt staat er al een partij uit ‘Zuid-Oost Azië’ (lees: China) klaar om de tent te gaan runnen.

Het belang van de fabriek in Kaluga valt niet te onderschatten. Dit was een van de twee fabrieken van Volkswagen in Rusland en veruit de grootste en dikste van de twee. In de andere fabriek werden samen met GAZ (van de aloude Volga’s) Volkwagens afgemonteerd. Echter de hypermoderne fabriek in Kaluga was goed voor een maximale output van 225.000 auto’s per jaar. Ter referentie: in heel Rusland werden vorig jaar 687.000 nieuwe auto’s gebouwd. Voor de oorlog waren dat er 1.667.000, maar dan nog. Bij de fabriek werk(t)en 4.000 Russen. Volkswagen maakte er onder andere de Polo met kont.

Volkswagen stopte in maart vorig jaar met de productie van auto’s in Rusland. Niet handig was dat de eigenaar van partner GAZ op de sanctielijst van de Westerse machten kwam te staan. Toch hield Volkswagen de deur open voor een snelle terugkeer in het land. Renault deed iets soortgelijks maar dan anders: het verkocht hun belangen in Rusland voor een symbolische Euro aan Rusland, maar dan met de garantie het terug te mogen kopen voor hetzelfde bedrag binnen een afgesproken periode van zes jaar (good luck with that).

Ook Volkswagen heeft overduidelijk gehoopt op een snelle resolutie. Maar dat lijkt nu dus een afgesloten hoofdstuk. Naast de fabriek zelf gaan ook de andere belangen van Volkswagen in Rusland over naar Avilon. Hieronder ook kantoren in Moskou waar de paarse broeken en financieringsmannen (m/v/i) zaten. Rusland zal het vertrek van de Europese investeerder ongetwijfeld niet prettig vinden. Maar tegelijkertijd zal het voor Volkswagen (en Europa) ook een tikkie zijn. Wie er nu echt de meeste pijn heeft, blijft een beetje vaag. Maar goed, (vertraagde) principes moeten/mogen ook wat kosten. Koop dan?