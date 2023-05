België vindt het verkeerslicht opnieuw uit met big data

België vindt het verkeerslicht, ook wel bekend als het stoplicht, opnieuw uit. Dit zodat jij lekker door de bocht kan scheuren.

Met gevleugelde uitspraken en tegeltjes wijsheden kom je een heel eind in het leven. Ware het niet dat veel van dit soort wijsheden elkaar vaak tegenspreken. Zo moet je nooit een winnend team veranderen, maar is stilstand ook achteruitgang. Vaak is wie of wat er gelijk heeft een kwestie van timing en geluk. Wie weet of de Chicago Bulls in 1999 nog een titel hadden kunnen winnen tegen de formidabele Lakers van wijlen Kobe en Shaq.

Onze hoofdredacteur is ook een heuse goeroe. Zo is hij ervan overtuigd dat je nooit dingen altijd maar hetzelfde moet blijven doen, omdat je ze altijd zo gedaan hebt. Kennelijk heeft hij een directe lijn naar de Belgische overheid. Zij gaan nu namelijk het verkeerslicht opnieuw uitvinden.

Je kent het immers wel; wachten voor rood licht terwijl er verder niemand op pad is. Uren kan je verdoen met het kijken van series, woon-werkverkeer en gewoon doelloos rondhangen. Maar weinig is zo irritant om letterlijk ergens op te moeten wachten, omwille van een regel of van iemand anders. Al is het maar enkele minuten; het wordt al snel zeer ergerlijk.

In Nederland hebben we daar een oplossing voor in de vorm van sensoren bij verkeerslichten die meten hoe druk het is in welke richting. Hierop wordt dan het kleurtje op de paal bepaald. Dat is redelijk slim, maar in België zijn ze nog slimmer. Men gaat daar een pilot starten om stoplichten kleur te laten bekennen op basis van Waze- en Flitsmeister-data.

Het idee is simpel. Via de GPS geeft de app je positie door aan het stoplicht van de roverheid. Op basis daarvan wordt dan bepaald of er een licht op rood moet en zo ja welke. In de ideale wereld kan je altijd gewoon doorkarren als er niemand in de buurt is. Dan hoef je dus ook niet meer af te remmen voor een stoplicht op een sensor waarvan je weet dat die bijna altijd op groen springt als je in de buurt komt. Extreem goed voor het milieu dus ook. Kan je gewoon doorblazen met 160 km/u.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een proefproject starten waarbij dit trucje bij 250 kruispunten wordt toegepast in de komende twee jaar. Klinkt allemaal modern, leuk en aardig. Maar er is natuurlijk een vrij heldere adder onder het gras: privacy.

Om te werken, moeten apps van derde partijen (Flitsmeister en Waze in dit geval) linksom of rechtsom je positie doorgeven aan de overheid. Men zegt uiteraard dat dit ‘geanonimiseerd’ wordt, nooit gebruikt zal worden voor andere doeleinden dan stoplichten de juiste kleur geven en kaarten verbeteren en hooguit zes maanden bewaard zal worden. Maar je hoeft geen groot denker te zijn om je te bedenken hoe dit kan degenereren tot de zoveelste manier om een dystopische toekomst te creëren. Eentje waarin de overheid allerlei dingen weet over je. Zoals wie je zoal vermoordt, met wie je vreemd gaat, waar je rijdt, hoe hard je rijdt en hoeveel Haribo-kikkers je koopt bij welk tankstation.

Heb jij dat allemaal over voor minder wachttijd bij het stoplicht? Of gaat dit je allemaal echt te fur?

