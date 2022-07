Milieuwappies laten banden leeglopen van HELE dikke SUV’s

Actie voeren om de wereld te redden. Deze milieuwappies zijn de helden van morgen!

Dat er een omslag gaande is van auto’s met plofmotor naar een EV, mag duidelijk zijn. Zeker in het progressieve Nederland. Er zijn echter gebieden waar men nog niet heel erg hard aan de weg aan het timmeren is qua EV’s, zoals Canada. Daar worden auto’s natuurlijk ook iets anders gebruikt dan hier. Openbaar vervoer is daar een uitdaging en de afstanden zijn (veel) groter. Niet ideaal om dus te oefenen met EV’s.

Dus wat gebeurt er, iedereen blijft daar lekker in een dikke SUV rijden. En dat is iets dat de lokale milieuwappies aldaar niet kunnen bevatten. Dus wat moet je doen als rechtschapen boomliefhebber? Inderdaad, je gaat protesteren. Dat resulteerde in 30 hele boze SUV-eigenaren (aldus The Record) die hun auto aantroffen met lege banden.

Milieuwappies

De groep die de misdaadactie heeft opgeeist, heet de ‘Tyre Extinguishers‘. Volgens hen gaat het niet om 30 auto’s, maar maar liefst 60 SUV’s waarvan ze de banden leeg hebben laten lopen. Ze willen met deze actie onder de aandacht brengen dat SUV’s heel erg slecht zijn voor het milieu.

Naast het leeglopen van de banden kregen de eigenaren een flyer onder de ruitenwisser waarin stond uitgelicht dat SUV’s buitenproportioneel slecht zijn voor moedertje natuur.

Meer steden aan de beurt

Ook steden als New York, Chicago en San Francisco zijn binnenkort aan de beurt, aldus de uit actiegroep. Het leeglaten lopen van de banden doen de Tyre Extinghuishers alleen door het ventiel open te zetten.

De banden worden niet kapotgemaakt of lekgeprikt. De slachtoffers wordt aangeraden om voortaan te lopen, te fietsen of hun geluk te beproeven met het openbaar vervoer.

Of deze groep ook naar Nederland komt om onze Kia Sportages en Skoda Kamiqs aan te pakken, is niet bekend.