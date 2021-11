Ook de Swift Sport wordt een kleine SUV!

Alles gaat een SUV worden. Alles. Dus ook de Swift moet er aan geloven.

Het is een dooddoener dat de crossover behoorlijk populair is. De reden is op zich vrij simpel. Je zit lekker hoog, er is veel overzicht, het is praktisch en in veel gevallen smoelt het beter dan een MPV. Daarbij valt de crossover ook in de smaak bij mensen die ‘m kunnen betalen.

Dat is een wezenlijk verschil en een van de redenen waarom er nauwelijks meer leuke cabrio’s en coupé’s zijn. Die auto’s vallen in de smaak bij mensen die ‘m niet gaan kopen. Enfin, meer crossovers dus.

Ook de Swift Sport

De Suzuki Swift Sport gaat óók een crossover worden. Dat meldt het Japanse Best Car Web. Van de volgende generatie Swift zal een SUV-versie komen, aldus de publicatie. De basis zal echter niet de reguliere Swift zijn, maar de Swift Sport. Ja, ook de Swift Sport moet er dus aan geloven.

Het huidige model is onlangs gefacelift (in 2020). De nieuwe staat voor eind 2022 gepland, volgens ‘de geluiden in de wandelgangen’. De nieuwe Swift staat op een verbeterde versie van het ‘Heartect’-platform. In 2023 is het dan tijd voor een nieuwe Suzuki Swift Sport. Deze behoudt zijn 1.4 BoosterJet-motor en de 48V-ondersteuning.

Cross

Op basis van die Swift Sport komt er dan weer een jaar later (2024) een Swift Cross. Of het een échte SUV wordt of een opgehoogde Sift Sport met plastic bumpers, dikke banden en dakrails, is niet helemaal duidelijk. Wel is het de bedoeling dat de Swift Cross een hogere zit moet bieden en een stukje praktischer moet zijn.

Voor sommige markten is een dergelijke auto vele malen populairder, denk aan de VS bijvoorbeeld waar hatchbacks en wagons voornamelijk scoren als ‘SUV-achtige’. Gelukkig duurt het dus nog 2-3 jaar, als de informatie klopt. Tot die tijd staat de 129 pk sterke Swift Sport gelukkig nog in de showrooms!

Via: Carscoops.