‘Minder ongelukken door dashcam in vrachtwagen’

De baas die door middel van een dashcam het rijgedrag van zijn trucker kan analyseren. Het heeft een positieve uitwerking, want het aantal ongelukken daalt.

Een trucker denkt wel twee keer na over zijn rijgedrag wanneer de baas meekijkt. Ruzie in het verkeer maken of asociaal rijgedrag haal je wel uit je hoofd als je weet dat het je baan kan kosten.

378 vrachtwagens van 28 transportondernemingen werden voorzien van een dashcam. Uit dit onderzoek bleek dat truckers met een dashcam veiliger rijden. Het gaat om voorlopige resultaten. De proef loopt tot eind deze maand, aldus Joost Sterenborg van TVM Verzekeringen tegenover de Telegraaf. Er werden drastisch minder meldingen doorgegeven over bijna-ongevallen of andere bijzondere verkeerssituaties. Normaal komen er zo’n 8.000 meldingen binnen per week. Dankzij de maatregel is dit aantal gereduceerd naar 3.800 meldingen per week.

Truckers gingen niet alleen veiliger rijden, ook werd er zuiniger gereden. Aan de hand van de data kon de verzekeraar ook een beeld schetsen waar de meeste ongelukken gebeuren. Knooppunt Leenderheide, de N7 bij Groningen en de Twenteroute zijn hotspots. Samen met Rijkswaterstaat gaat er gekeken worden welke verbeteringen op deze plekken kunnen worden gerealiseerd. Transport en Logistiek Nederland zegt blij te zijn met de voorlopige resultaten van het onderzoek en pleit voor meer dashcams in vrachtwagens.

Foto: een dikke vette Freightliner FLA COE via @dubcars op Autojunk