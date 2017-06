Dit is de Aston Martin Vantage AMR

Ook de Vantage-serie krijgt een behandeling van het nieuwe label van Aston Martin.

Toen Aston Martin het AMR-label introduceerde in maart kwam het merk met de Rapide AMR en de extreme Vantage AMR Pro. De reguliere Vantage-modellen kregen deze behandeling nog niet. Er werd destijds bekendgemaakt dat ook andere modellen van het Britse merk een AMR-kuur zouden krijgen. Nu is het zover voor de V8 Vantage en de V12 Vantage.

De V8 Vantage AMR heeft 435 pk en komt daarmee qua specs overeen met de Vantage S. De V12 Vantage AMR heeft 600 pk. Beide auto’s zijn met zowel een automaat als een handbak te krijgen. Het verschil zit ‘m echter in het exterieur en interieur. Men kan kiezen uit vier kleurenschema’s: Stratus White met een oranje touch, Ultramarine Black met een blauwe touch, Zaffre Blue met een rode touch en Scintilla Silver met een grijze touch. Met het optionele Halo Pack krijg je de kleurencombi van de Vantage GTE-racer. De kleuren zijn niet alleen voor het uiterlijk. De thema’s worden ook doorgespeeld in het interieur.

Er zijn diverse extra opties aan te vinken. Zo kun je verscheidene onderdelen in carbon krijgen en er is ook een AMR Aero Kit met extra spoilerspul dat de Britten in samenwerking met Aston Martin Racing hebben ontwikkeld. Ook nieuw zijn voor de AMR bedachte tienspaaks velgen en een speciale titanium uitlaat voor de V12 Vantage AMR. Het uitlaatsysteem weegt 14 kg minder in vergelijking met de trompetten van de reguliere V12 Vantage.

De V8 en V12 AMR-modellen zijn zowel als Coupé als Roadster te bestellen. Aston Martin neemt de AMR-auto’s het aanstaande weekend mee naar de 24 uur van Le Mans. De productie is gelimiteerd. Er komen 100 AMR’s van de V12 en 200 AMR’s van de V8. Orders kunnen vanaf heden worden doorgegeven. Aston Martin start in het vierde kwartaal van dit jaar met de leveringen.