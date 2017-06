De Jaguar XF Sportbrake is officieel

Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. De XF in stationvorm is hier.

Even leek het erop dat er helemaal geen nieuwe XF Sportbrake zou komen, maar later bleek dit niet te kloppen. Zojuist is dan ook in Londen het doek getrokken van deze elegante station. We gooien er meteen wat cijfers in: de Sportbrake heeft 565 liter aan bagageruimte, 1.700 liter als je de achterbank volledig neerklapt. De auto heeft een Cw-waarde van 0,29 en komt met vier- en zescilinder motoren op de markt.

Qua dieselmotoren kun je kiezen voor tweeliters met 163, 180 of 240 pk. Ook is er een 3.0 V6 diesel met 300 pk. Op het gebied van benzine komen er twee varianten. Een 250 pk viercilinder en een 380 pk sterke zespitter. Enkel de instapper met 163 pk is leverbaar met een handbak. Alle andere varianten komen met een automaat. De XF Sportbrake is ook te krijgen met vierwielaandrijving. De mogelijkheden zijn per motorvariant verschillend.

De Jaguar XF Sportbrake is er in Nederland vanaf 55.680 euro. Dan krijg je de 2.0d E-Performance met handbak. De XF Sportbrake 25t benzine met automaat is er vanaf 63.940 euro. De auto staat vanaf oktober in de showroom.

UPDATE: bewegende beelden zien? Check de video op autojunk.nl.