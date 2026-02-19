Populaire SUV krijgt eindelijk een versie die je wél wil

Een populaire SUV gaat eindelijk zijn naam echt waarmaken.

Er zijn maar weinig merken die hun naam zo letterlijk nemen als Mini. De eerste Mini was echt heel klein en de revival, ondanks een groeispurt, was nog steeds een compacte auto. Dan blijkt dat je eigenlijk geen merk kan laten draaien op één model. Dus kwam er een Mini Cabrio en een Mini Clubman, twee modellen die het gamma helemaal ‘des Mini’s’ toch ietsje groter maakten. Er moest echter meer komen. Dat kwam met een auto waardoor Mini toch hun grenzen ging opzoeken qua kleine auto’s. Of nou ja, je moest simpelweg accepteren dat er een grote Mini kwam. Het voelt tegenstrijdig, maar het legde het merk geen windeieren.

Mini Countryman

Dat werd de Mini Countryman. Ietwat een stijlbreuk, maar er is voldoende aan gedaan om het een soort groter geprinte Mini te laten worden. Vijfdeurs voordat de Mini Clubman dat was (en de Mini 5-door bestond ook nog niet), dat was al een hele stap. Je weet hoe het gaat: de crossoverhype vraagt om dit soort auto’s en kopers antwoorden enthousiast. Vandaar dat Mini alweer bezig is met de derde generatie Countryman en het ding is enkel nog maar gegroeid. Mensen die op een mini-Mini wachten komen met het ding van een koude kermis thuis.

“Country”-man

Toch doet Mini het nog betrekkelijk braaf met de Countryman. Met zo’n stoere naam verwacht je wellicht een hele uitbundige offroader, maar dat valt tegen. Niks tegen de Countryman overigens, maar een extra leuke offroad-versie kan het model best gebruiken. Mini bevestigt dan ook dat ‘er meer te doen is met de Countryman’ en brengt hoop voor een echte offroad-Mini.

De designbaas van Mini zegt namelijk dat de wereld van ‘outdoor lifestyle’ eentje is die Mini graag wil ontdekken, en de Countryman is daar een goede basis voor. “De trend van outdoor zijn en onafhankelijkheid, iets waar de auto ons mee kan helpen. Die kant wil ik nog wel ontdekken met Mini”. Met de belofte dat er iets gaat komen waarmee de Countryman deze claims waarmaakt. Zo heftig als bovenstaande Delta4x4 Countryman verwachten we niet, maar een iets ruigere Countryman zou best leuk zijn.