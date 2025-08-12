Vindt Wouter de MINI Countryman Cooper S nu wél LEUK? #MijnAuto

In deze video gaat Wouter op pad met Thijs uit Amsterdam.

De trotse eigenaar van een Mini Countryman Cooper S uit 2014. Thijs vertelt hoe hij, na jaren zonder auto en met eerdere sportieve BMW’s, op zoek ging naar een gezinsvriendelijke maar toch leuke wagen.

De keuze viel uiteindelijk op deze Countryman, een auto die hij liet tunen van 184 naar 210 pk. Die volgens hem een stuk leuker is dan Wouter tot nu toe dacht.

