BMW M onthult de combinatie die ze NIET uit gaan brengen

Waag het eens te suggereren dat dit een goed idee is, aldus BMW M (indirect).

Er was eens een tijd dat BMW verrassend principieel was. Ja, je mocht de allereerste X5 krijgen met een blubberdikke 4.8 liter grote V8. En ja, dat was dankzij 360 pk geen slak. Het bleef echter een ‘normale’ BMW, geen X5 M. Het idee was initieel namelijk dat de X5 enkel kwam om mee te doen met de hype der SUV’s, maar de echte haarscherpe BMW-producten bleven ‘het echte werk’. Geen X5 M dus en ook nooit een BMW X3 M van de eerste en zelfs tweede generatie. Bij de tweede X5 (E70) besloot BMW toch dat de markt vroeg om een dikke SUV met powercijfers. En zo geschiedde, daar gaan je principes. Geld verdienen heeft toch prioriteit.

BMW M SUV’s

Vervolgens ging het hard, want ook voor de BMW X3 kwam een M. De X5 M bleef een favoriet, net als natuurlijk de broers X4 en X6 M. Nogmaals, het is wat de markt wil, en dat weegt zwaarder dan principes. Sterker nog: volgens BMW vroeg de markt om een SUV als halo-product voor BMW M, en kwam de XM. Heeft BMW de vrijheid om op de rem te trappen?

Ja, toch nog wel enigszins. Er is namelijk een gebied dat BMW M nog niet heeft ontdekt en niet gaat ontdekken. We hebben het dan over een ultra-sportieve BMW SUV, wellicht met een label als GTS of CS, misschien zelfs CSL. Gezien auto’s als de Porsche Cayenne Turbo GT werkt het dus kennelijk wel om een soort circuit-sausje over je SUV te gieten. Het slaat als een tang op een varken om een tweetonner circuitklaar te maken, maar zoals gezegd: de markt vraagt en als fabrikant is bedienen de slimste optie. Toch gaat BMW het niet doen, een BMW X5 M CS uitbrengen.

Verrassend genoeg speelt BMW het toch op heritage. Alles wat uit kwam onder de naam CS, CSL of GTS is een model dat deze naam in het verleden heeft gedragen, of in ieder geval erop lijkt. “Het is logischer om het bij ‘lage’ auto’s te houden wat betreft CS”, aldus Frank van Meel. Er komt volgens de M-topman in de nabije toekomst geen CS SUV. Beloofd. Totdat het geld te aanlokkelijk wordt. (via CarExpert)