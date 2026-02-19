Exterieur Ferrari Luce wordt bijzonder, ontwerper vindt het spannend

Nu we ongeveer weten hoe de cabine van de Ferrari Luce eruit gaat zien, wat gaat er met het exterieur gebeuren?

2026 wordt het jaar waarin Ferrari voor het eerst een auto zonder verbrandingsmotor gaat bouwen. Er komt een Ferrari-EV onder de naam Luce, waarvan het interieur inmiddels onthuld is. Het valt niet bij iedereen in de smaak, maar het is wel simpel, doeltreffend, functioneel en heeft een vleugje retro. Ferrari heeft dan ook LoveFrom verantwoordelijk gesteld voor het ontwerp, wat onder meer gerund wordt door Jony Ive. Die kan je dan weer kennen als de ontwerper van de allereerste iPhone.

Exterieur Ferrari Luce

Wellicht iets verrassender is dat Ferrari het exterieur van de Luce ook heeft uitbesteed aan LoveFrom. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat blijft gokken. Er rijden wel mules rond in Maranello, maar die zijn zo goed verpakt dat je er niks uit kan opmaken. Precies wat Ferrari wil, natuurlijk. Bij compleet nieuwe Ferrari’s is het vaak tot het doek valt afwachten wat er gaat komen. Bij de Luce is dat niet anders.

Wat we wel zeker weten over de Ferrari Luce: het wordt een elektrische vierdeurs “GranTurismo”. Zelfs de precieze vormfactor is men het nog niet helemaal over eens: de ene bron zegt dat het een soort Purosangue wordt, de ander meent dat er onder die hevige camouflage een vrij klassieke sedanvorm schuil zou gaan. Of het een soort moderne Ferrari Pinin wordt? Zeg het maar.

Ive: “onthulling Ferrari Luce wordt spannend”

Zonder precies uit de doeken te doen hoe het exterieur van de Ferrari Luce eruit gaat zien, komen we wel wat dingen te weten over hoe LoveFrom te werk is gegaan. Zo zegt de andere baas van het bedrijf, Marc Newson, dat het interieur en exterieur ’tezamen zijn ontworpen’. Dat belooft hopelijk een beetje samenhang tussen binnen en buiten, maar betekent hopelijk ook dat Ferrari een beetje van nu en een beetje van vroeger pakt. Het wordt volgens zowel Newson als Ive een echte Ferrari, maar tegelijkertijd duidelijk een op zichzelf staand ding. Piero Ferrari was in ieder geval te spreken over het eindproduct, vooral de puurheid en eenvoud die het uitstraalt.

Toch vindt Ive de onthulling van het exterieur van de Ferrari Luce spannend. De Ferrari-badge is heilig en er gaan veel meningen komen, die niet allemaal positief zullen zijn. Niet dat dat moet (of mogelijk is), maar het is toch iets bijzonders wat uit Maranello komt. Ive benadrukt wel dat er een mate van vrijheid bij komt kijken, want ook Ferrari wil natuurlijk dat hun EV een stukje extra speciaal wordt. Als je motor het werk niet kan doen, weegt het design wellicht zwaarder mee. De Ferrari Luce wordt volledig onthuld in mei 2026. (via Autocar)