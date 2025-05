Deze ‘MINI’ is breder dan een Range Rover

Deze MINI is niet mini, maar wel cool.

De Countryman kennen we natuurlijk al een tijdje, maar met de nieuwe generatie is MINI echt te ver gegaan. Voor MINI-begrippen is deze auto gigantisch en qua proporties komt de nieuwe Countryman ook heel lomp over. Een beetje een Fiat 500XL-idee, zeg maar.

Toch kan de nieuwe Countryman best cool zijn. Hoe? Door ‘m nóg groter te maken. De Duitse off-roadspecialist Delta4x4 heeft de Countryman hoger en breder gemaakt en dan klopt ‘ie opeens een stuk beter. Delta 4×4 heeft hiervoor samengewerkt met X-Raid, die echte MINI-rallyauto’s maakt.

De MINI Countryman van Delta4x4 staat 5 centimeter verder van de grond, met een nieuw rallyonderstel. De auto is voorzien van bijpassende Loder off-roadbanden met Delta4x4’s eigen 18 inch velgen.

De MINI is tevens voorzien van een dikke widebody, die de auto in totaal 20 centimeter breder maakt. Daarmee komt de totale breedte uit op 2,04 meter, wat breder is dan een Range Rover. Schuin van achteren lijkt de Countryman ook opeens op een Range Rover. Dat zal door het koffertje op de achterste zijruit komen.

Delta4x4 heeft de MINI verder voorzien van de nodige accessoires. We zien een bullbar aan de voorkant, een batterij rallylampen op de neus en op het dak een bagagerek met nog meer lampen.

De MINI Countryman is er tegenwoordig ook als EV, maar gezien de jerrycans op het dak zal dit niet de elektrische versie zijn. Dat is sowieso niet heel handig als je onherbergzaam terrein op gaat zoeken.