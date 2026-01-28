BMW iX1, iX2 en Mini Countryman krijgen meer range

Meer actieradius is altijd goed.

We schreven vanochtend al over de M5 die minder vermogen krijgt (en toch ook weer niet), maar er is meer BMW-nieuws. En daar kunnen jullie natuurlijk geen genoeg van krijgen. Al helemaal niet als het over de iX1 en iX2 gaat.

Oké, het is niet het meest spannende nieuws, maar het is wel goed nieuws. De BMW iX1 en iX2 krijgen namelijk meer range. En daar kun je nooit teveel van hebben. De iX1 gaat van 474 naar 514 kilometer, de iX2 van 452 naar 512 kilometer. Je zou denken dat een iX2 meer actieradius heeft dankzij de aflopende daklijn, maar dat valt dus tegen.

Hoe heeft BMW dat voor elkaar gekregen? Nou, ze hebben siliciumcarbide toegepast in de omvormer. Dat zorgt kennelijk voor betere efficiënte en dus meer actieradius. Ook is netto accucapaciteit een fractie groter geworden. Dat scheelt 0,4 kWh

Heel toevallig heeft de Mini Countryman ook meer range gekregen. Je zou bijna denken dat het dezelfde auto in een ander jasje is. Bij de Mini stijgt de actieradius van 462 naar 501 kilometer. Ook is de netto accucapaciteit met 0,6 kWh gestegen.

De licht vernieuwde modellen zijn meteen te bestellen. De iX1 is er vanaf €46.405, de iX2 vanaf €51.839 en de Countryman is er ‘al’ vanaf €40.990.