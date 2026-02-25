MINI was eigen rallygeschiedenis even vergeten

Sommige overwinningen zijn voor eeuwig

Wie even zijn Casio erbij pakt, komt tot een simpele conclusie. De overwinning van MINI in Monte Carlo dateert uit 1965. In 2025 was het dus precies zestig jaar geleden dat MINI geschiedenis schreef in Monaco. Echter rolt de 1965 Victory Edition pas in 2026 de showroom in. Fashionably late, met wat extra vertraging. MINI arriveert dus net na het feestje, maar wel met een goed verhaal, veel rood en een witte streep.

Rallygeschiedenis met vertraging

De MINI 1965 Victory Edition komt in juli 2026 en wordt geleverd als John Cooper Works op peut én als volledig elektrisch. Daarmee wordt de Monte Carlo-overwinning alsnog uitgebreid gevierd, al is het wel met een kleine vertraging. De boodschap lijkt me duidelijk: geschiedenis vergaat niet zomaar, ook niet als de timing niet klopt.

De prestaties zijn in ieder geval wel van deze tijd. De benzineslurper geeft je 231 pk en sprint in 6,1 seconden naar de honderd. De stekker variant doet daar met 258 pk en 5,9 seconden zelfs nog een klein schepje bovenop. Bijna rally-waardig, zou je zeggen.

Veel verwijzingen en weinig bescheidenheid

Visueel maakt MINI er absoluut geen geheim van waar deze editie voor staat. Pittige Chili Red lak, een sportieve witte streep over motorkap en dak en last but not least, startnummer 52 op de zijkant. Nee, het is niet subtiel. Maar dat is een rally-uitvoering uit 1965 ook niet. Zelfs de C-stijl krijgt een 1965-sticker, voor wie het jaartal toch nog was vergeten.

Binnenin gaat het feest gewoon door. Instaplijsten, stuur en middenconsole verwijzen allemaal naar het winnende jaar. Zelfs de sleutel komt er niet zonder 1965 logo vanaf. Het interieur blijft verder duidelijk herkenbaar JCW, met veel rood en antraciet.

De MINI 1965 Victory Edition komt misschien een jaar te laat, maar laat ons wel zien dat sommige overwinningen niet over de datum gaan. En eerlijk is eerlijk: beter laat dan helemaal niet. Toch?