Ontslag Horner was niet de schuld van familie Verstappen

In Drive to Survive kijkt Christian Horner terug op zijn nogal abrupte vertrek bij Red Bull Racing

Het ontslag van Christian Horner bij Red Bull Racing zorgde afgelopen zomer voor flink wat roddelpraat in de paddock. Wie had er nou aan de touwtjes getrokken? Max Verstappen en zijn vader Jos werden natuurlijk al snel genoemd. In het nieuwe seizoen van Drive to Survive pakt Horner de stier bij de hoorns. Met zichtbare pijn, maar ook met een aardige dosis relativering.

Twintig jaar en ineens geen sleutel meer

Na twintig jaar achter het F1-roer te hebben gestaan bij Red Bull Racing stond Christian Horner ineens buiten. Geen afscheidstour, geen laatste speech in Milton Keynes, gewoon hartstikke klaar. In Drive to Survive noemt Horner het moment vooral abrupt en pijnlijk. Alsof iemand het licht uitdeed terwijl hij nog aan het praten was.

Ook de timing was alles behalve goed. Red Bull was flink terrein aan het verliezen, McLaren reed weg en de titel verdween steeds verder uit het zicht.

De Verstappens als makkelijke verdachten

Omdat Horner en Jos Verstappen nog nooit samen door één deur zijn gegaan, was de conclusie eigenlijk al vrij snel getrokken. Dat kamp-Verstappen zou vast wel even hebben zitten stoken. Horner zelf haalt die theorie in de serie gelukkig snel onderuit. Ja, Jos was geen fan. Nee, dat maakte hem nog geen verdachte.

Ook Max Verstappen is niet schuldig. Volgens Horner was er geen complot, geen druk vanuit de cockpit en geen verborgen agenda. Gewoon lekkere sappige Formule 1-politiek. Minder spannend misschien, maar wel realistischer.

Waar Horner wél naar kijkt

Als Horner ergens met zijn vingertje naartoe wijst, dan is het richting de bestuurskamer. Na het overlijden van Dietrich Mateschitz veranderde de dynamiek binnen Red Bull. Oliver Mintzlaff kreeg de leiding, Helmut Marko bleef invloedrijk en ineens was Horner niet meer zo vanzelfsprekend.

Volgens Horner ontstond het beeld dat hij te veel controle had binnen het team. Dat is in de Formule 1 niet echt een compliment. Macht schuift, allianties veranderen en soms sta je sneller buiten dan je denkt, zelfs met een prijzenkast vol.

Horner laat duidelijk merken dat het afscheid hem raakt. Niet boos, wel gekwetst. Alsof hem iets is afgenomen waar hij niet om had gevraagd. Onder zijn leiding won Red Bull acht wereldtitels, zes constructeurstitels en 124 races. Dat wis je niet uit met één persbericht.



