“Mislukte” retro-sportwagen kan leuker worden met klassieke versie

Een daverend succes is deze retro-sportwagen niet, maar wellicht dat een wat meer toepasselijke nieuwe versie verandering daarin kan brengen.

Het introduceren van de EV brengt nieuwe kansen met zich mee. Omdat nog lang niet elk merk een potente EV wist te bouwen, kon je serieus scoren door waar voor je geld te bieden. Wie had gedacht dat Jaguar ineens weer als een trein kon lopen door een EV-SUV aan te bieden? Het zorgt ervoor dat bepaalde marktsegmenten open en bloot liggen omdat niemand zich eraan waagt. Als jij dan wel dat gat kan opvullen, kan je op de eerste rij zitten van een revolutie.

Elektrische cabrio’s

Hoe veel elektrische cabrio’s zijn er bijvoorbeeld? Veel verder dan de MINI Cooper C Electric, Maserati GranCabrio Folgore en MG Cyberster komen wij ook niet. Die laatste moeten we het even over hebben. MG heeft namelijk als merk bekend van kleine sportwagens goud in handen als ze de hoogtijdagen van de MGB en/of MG(T)F kunnen herhalen. De Cyberster doet dat nog niet echt. Nou is het MG van nu als eigendom van SAIC Motor niet het MG van toen, maar als je kijkt naar auto’s als de ZS heeft dat ook voordelen.

MG Cyberster

MG zit dus op de eerste rij, maar binnenkort moet de Cyberster zijn podium delen met modellen als de Audi Concept C, elektrische Alpine A110 en wel/niet de Porsche Boxster EV. Het probleem met de Cyberster is dat het niet de MG-cabrio is die je verwacht. Het is geen wendbaar, lichtgewicht ding. Het is een bijna 2.000 kg wegende, 500 pk sterke powerbeul. Leuk voor in een rechte lijn, maar als stuurmansauto valt het tegen. Gimmicks als de achterlichten met pijlen achter, optionele yoke en naar boven openende deuren maken het ding bijna een soort karikatuur.

Nieuwe versies MG Cyberster

Gelukkig heeft MG door dat de potentie van de Cyberster nog niet optimaal benut is en een nieuwe versie kan daarbij helpen. Vicepresident van design bij MG Jozef Kaban (bekend van de Bugatti Veyron) vertelt aan Autoexpress dat het team hard bezig is om de Cyberster mee te laten doen met de nieuwe rivalen. De coupé die het merk presenteerde op Goodwood Festival of Speed 2024 bijvoorbeeld, om die in productie te nemen. Ook het probleem dat de Cyberster te veel EV-dragster en te weinig sportauto is, hoort en begrijpt Kaban.

De designer heeft dan ook een visie om de MG Cyberster op dieet te sturen. Kaban denkt ook dat een Cyberster ‘Superleggera’ ervoor kan zorgen dat de auto, ondanks zijn EV-aandrijving, allround leuk wordt. Wat ons betreft een perfecte toevoeging aan de line-up: kleinere batterij, kleinere motoren met minder vermogen en daarvoor veel minder gewicht: echt een soort elektrische MGB. Als ‘ie ook goedkoper wordt daardoor, nog beter. Bovendien maakt rijbereik veel minder uit bij een auto die je waarschijnlijk enkel voor erbij gebruikt en voor leuke ritjes.

Helaas is Kaban slechts verantwoordelijk voor het uitvoeren van schetsen voor de MG Cyberster, dus wordt niet beloofd dat zijn nieuwe versie het productiestadium haalt. Toch lijkt het ons dat er geen woord Spaans tussen zit als we zeggen dat een iets lichtere roadster een goed idee is voor een auto als de Cyberster. De productplanner in het VK houdt het bijvoorbeeld liever bij speciale edities met unieke verfkleuren omdat ‘ook dat de langdurigheid van het model onderhoudt’. Ja, joh.

In Nederland kan je de MG Cyberster kopen voor 66.360 euro, wat in totaal 51 mensen hebben gedaan in een spanne van drie jaar. Echt storm loopt het dus nog niet en daar is Nederland niet uniek in. Een zetje in de rug is geen overbodige luxe, want wie weet hoe overtuigend de Cyberster nog is als de concurrenten de arena betreden. Er is potentie, dus hopelijk benut MG die.