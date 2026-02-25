Zoveel minder benzine en diesel wordt er in Nederland verkocht door EV’s en tanktoerisme

De brandstofverkopers zien de afzet dalen, op één maand na.

Waar de ruiter voorheen meerdere functies had, is paardrijden tegenwoordig voor het overschot van de ruiters een hobby of professionele sport. Een deelfunctie als taxichauffeur van een paard en wagen is er nauwelijks meer bij. Zal hetzelfde lot te wachten staan voor de benzineauto?

Als de ontwikkelingen zo doorgaan misschien wel. Benzineverkopers merken in ieder geval nu al jaarlijks het verschil in de jaarafzet. Zo werd er in 2024 nog 10,8 miljard liter brandstof getankt in Nederland. Uit onderzoek van NOVE blijkt dat dit aantal in 2025 is gedaald met 5,5 procent naar 10,2 miljard liter. Nog steeds een flink zwembad vol benzine, diesel en LPG, maar de trend is duidelijk: tanken in Nederland neemt af.

Specifieker neemt vooral het tanken van diesel en LPG af. Benzine blijft prima overeind staan met een daling van 1,3 procent (van 5,76 miljard liter naar 5,69 miljard liter). Dat komt mede door de maand december toen veel Nederlanders nog even voor de afname van accijnskorting. Toen tankten we ineens 5,6 procent meer benzine dan in december 2024.

Diesel en LPG kruipen richting het einde

De afname van diesel en LPG loopt al jaren terug en doet dat ook in 2025 ten opzichte van de jaren ervoor. Beide producten worden zo’n 10 procent minder getankt. Er zijn zelfs maanden bij waarin het verschil met een jaar ervoor oploopt naar meer dan 20 procent.

De afname in het tanken van Nederlandse peut komt natuurlijk doordat er steeds meer Nederlanders de grens over gaan om te tanken tegen veel voordeligere tarieven. We weten helaas niet hoeveel liters brandstof we uit het buitenland halen.

Elektrisch groeit!

Een andere reden voor de terugloop van brandstofverkoop is natuurlijk de EV-transitie. In Nederland stijgt nog ieder jaar het aantal volledig elektrische auto’s. Waar er in 2019 nog 44.581 rondreden, waren het er een jaar later al 106.232. Nog een vijf jaar later is de EV-hoop gegroeid naar 593.775 auto’s in 2025. Meer dan het vijfvoudige dus.

Die elektrische auto’s rijden samen ook steeds meer kilometers. In 2018 legden alle Nederlandse EV’s samen 700 miljoen kilometer af. In 2020 waren het er al 2,2 miljard. Het laatste jaar waar we de gegevens van hebben (2024) reden EV’s 11,2 miljard kilometer.

Het ziet er niet naar uit dat deze wisseling van de wacht binnenkort gaat stoppen. Auto van de zaak worden vrijwel allemaal elektrisch en de M1E-klasse komt er ook aan. Is de benzine-, diesel-, of LPG-auto straks enkel nog voor de hobby denk je?

