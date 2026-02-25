Zoveel minder benzine en diesel wordt er in Nederland verkocht door EV’s en tanktoerisme

De brandstofverkopers zien de afzet dalen, op één maand na.
Waar de ruiter voorheen meerdere functies had, is paardrijden tegenwoordig voor het overschot van de ruiters een hobby of professionele sport. Een deelfunctie als taxichauffeur van een paard en wagen is er nauwelijks meer bij. Zal hetzelfde lot te wachten staan voor de benzineauto?
Als de ontwikkelingen zo doorgaan misschien wel. Benzineverkopers merken in ieder geval nu al jaarlijks het verschil in de jaarafzet. Zo werd er in 2024 nog 10,8 miljard liter brandstof getankt in Nederland. Uit onderzoek van NOVE blijkt dat dit aantal in 2025 is gedaald met 5,5 procent naar 10,2 miljard liter. Nog steeds een flink zwembad vol benzine, diesel en LPG, maar de trend is duidelijk: tanken in Nederland neemt af.
Specifieker neemt vooral het tanken van diesel en LPG af. Benzine blijft prima overeind staan met een daling van 1,3 procent (van 5,76 miljard liter naar 5,69 miljard liter). Dat komt mede door de maand december toen veel Nederlanders nog even voor de afname van accijnskorting. Toen tankten we ineens 5,6 procent meer benzine dan in december 2024.
Diesel en LPG kruipen richting het einde
De afname van diesel en LPG loopt al jaren terug en doet dat ook in 2025 ten opzichte van de jaren ervoor. Beide producten worden zo’n 10 procent minder getankt. Er zijn zelfs maanden bij waarin het verschil met een jaar ervoor oploopt naar meer dan 20 procent.
De afname in het tanken van Nederlandse peut komt natuurlijk doordat er steeds meer Nederlanders de grens over gaan om te tanken tegen veel voordeligere tarieven. We weten helaas niet hoeveel liters brandstof we uit het buitenland halen.
Elektrisch groeit!
Een andere reden voor de terugloop van brandstofverkoop is natuurlijk de EV-transitie. In Nederland stijgt nog ieder jaar het aantal volledig elektrische auto’s. Waar er in 2019 nog 44.581 rondreden, waren het er een jaar later al 106.232. Nog een vijf jaar later is de EV-hoop gegroeid naar 593.775 auto’s in 2025. Meer dan het vijfvoudige dus.
Die elektrische auto’s rijden samen ook steeds meer kilometers. In 2018 legden alle Nederlandse EV’s samen 700 miljoen kilometer af. In 2020 waren het er al 2,2 miljard. Het laatste jaar waar we de gegevens van hebben (2024) reden EV’s 11,2 miljard kilometer.
Het ziet er niet naar uit dat deze wisseling van de wacht binnenkort gaat stoppen. Auto van de zaak worden vrijwel allemaal elektrisch en de M1E-klasse komt er ook aan. Is de benzine-, diesel-, of LPG-auto straks enkel nog voor de hobby denk je?
Hoofdfoto: Volvo 850 T5-R Olive Green gespot door @pug05
Reacties
Robert zegt
Ik las van de week dat inmiddels de helft(!) van alle tabakswaren die in Nederland worden gerookt, vanuit het buitenland ons land wordt binnen
gebrachtgesmokkeld. Nou neem je wel makkelijker een paar sloffen mee dan een paar liter extra peut (extra jerrycans in de achterbak = rijdende Molotov cocktail), maar het valt te voorspellen dat zelfs die dagelijkse files bij de grensovergangen op de A1 en A12 geen belemmering vormen, zeker als je maar een keer per drie weken of zo je tank hoeft af te vullen; dan sla je ook nog ff lekker in bij de Duitse slijterij en drogist…
jaapiyo zegt
Ik resideer tijdelijk in de grensstreek met België (dwz 35 km van de grens) en ga regelmatig naar een Belgische pomp. Op een volle tank 98 bespaar je toch even ruim 30 Euro. Ben er iets meer dan een uur mee kwijt dus nog altijd geen geweldig uurloon, maar ach als je even een uurtje te doden hebt…
Enfin, bij de twee pompen waar ik heenga (de Grenspoal vlak over de grens in molenbeersel en Texaco in Hamont-Achel) wemelt het van de NL-ertjes. En ik heb al meermaals gezien dat huismoeders en vaders imposante jerrycans staan te vullen. Zeker met die extra accijns erbij is het verschil met een normale pomp in een Nederlands dorp nu 55 cent per liter.
Bij de pompen aan de Nederlandse kant van de grens die je tegenkomt zie je niemand meer en eentje is al gesloten.
leefvrij zegt
Hoeveel mensen gaan er echt in het buitenland tanken? Als dit het verschil moet verklaren zijn dat 465.000 mensen die dit altijd doen. (5% van 9,3 miljoen auto’s). Dat is wel een hele grote groep die te veel tijd heeft. Ik denk dat het komt omdat auto’s steeds zuiniger worden. Er zijn steeds meer hybrides met een range die voldoende is voor woon-werk dus die (kunnen) voor 80% elektrisch rijden.
jaapiyo zegt
Ik denk dat vrijwel iedereen in Limburg, N-Brabant en Zeeland zonder tankpas binnen 30-40 km van de grens in Belgie tankt nu. Als je een uurtje kwijt bent en 30 ekkies verdient is dat een gemiddeld uurloon. Niet iedereen is advocaat of consultant in de transitie en vangt 300 gesubsidieerde ekkies per uur.
Oost Nederland zal wel naar Dld gaan, hoewel het verschil daar wat kleiner is (nog altijd circa 25 cent/L). Dus die 500.000 auto’s op een wagenpark van ruim 10 mio ga je makkelijk halen.
leefvrij zegt
Sorry, ik heb wel wat beters en leukers te doen met mijn leven dan een uurtje omrijden voor 30 euro.
ponnie zegt
Dit domme elitaire gelul slaat elke keer weer de plank mis, zelfs al ga je er van uit dat iedereen 30 euro per uur verdient .
In de praktijk zal het merendeel van de tanktoeristen minder of misschien wel veel minder verdienen.
Voor veel mensen is een paar tientjes per tankbeurt misschien wel een paar honderd euro per jaar.
Daarnaast gaan mensen niet alleen voor benzine de grens over, al helemaal de mensen die van verder komen niet.
potver7 zegt
Dat klopt allemaal, maar dat gebeurde 30 jaar geleden ook al. Hoeveel mensen zullen dat nu méér gaan doen dan, pakweg, 5 jaar geleden?
Volgens het rapport wordt er 5,5% minder fossiele brandstof getankt dan een jaar eerder – en dan vooral diesel want benzine nam maar 1,3% af. Particulieren (zonder tankpas dus) rijden niet zoveel diesel dus het lijkt me niet erg aannemelijk dat die afname te verklaren is door tanktoerisme. Dit is vooral het effect van EV’s en hybrides, met ergens 3 of 4 cijfers achter de procentpunt een effect van mensen die in België of Duitsland gaan tanken.
Vergis je niet in het effect van vervoerders (vrachtwagens, bestelbussen, autobussen) die overstappen op electrische aandrijving – dat worden er steeds meer en díe zullen vooral effect hebben op de omzet van Shell c.s.
Johanneke zegt
Deze maand mijn 1e EV gekocht, is nu onze ‘kleine’ auto. Wat scheelt dit zeg. Laden heb ik enkel openbaar gedaan voor 36 cent per kwh. Ik rij 14kwh/100km, want ik rij weinig snelweg op mijn routes naar werk enzo. Omgerekend met laadverlies, zeg 16kwh/100km. Benzine 2 euro de liter, voor 2 euro haal ik 5.56kwh, en daar kan ik dan 34.7km mee rijden. Dus ik rij nu bijna 1 op 35. Laadpaal voor thuis moet ik nog laten plaatsen, dan wordt het nog goedkoper.
Hou er voor het gemak een benzine auto naast, maar heel blij met de aankoop. Sneller, luxer, en goedkoper dan ik ooit gereden heb.