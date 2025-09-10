Allerdikste Mini Cooper S van Marktplaats is een koopje!

Van top tot teen aangepakt!

Zoals onze eigen @MartijnGizmo al bewees met zijn MINI Cooper kun je de iconische hatchback ontzettend leuk aanpakken. Ook de generatie na Martijns MINI kwam, blijkt flink te modificeren. Maak na de Gizmo Speciale kennis met de MINI Cooper S Safety Car!

De lijst met mods aan de Cooper S is eindeloos. Laten we voor we daar induiken eerst even benoemen dat de MINI te koop staat op Marktplaats. We hebben hier te maken met een Cooper van de F56-generatie. De auto is in 2015 gebouwd en kwam in 2022 voor het eerst op Hollandse platen te staan.

Black and Yellow

De MINI draagt nu een bijzonder toffe zwart-gele kleurstelling. De gele details lopen van de splitter, mistlampen en bestickering tot de remklauwen. Verder zien we een vrij grote dakspoiler die wordt aangevuld door een lipspoilertje vlak onder de achterruit. Sportieve OZ-Racing velgen maken het plaatje af.

Wat je niet ziet op deze afbeeldingen, is dat er lampjes onder de auto zitten die in alle kleuren van de regenboog licht kunnen schijnen. Hoe dat eruit ziet, zie je in deze video.

Een nog dikker interieur

Dacht je dat de buitenkant al excentriek was: stap dan gerust eens in de MINI Safety Car. Je wordt begroet door een overspoeling van koolstofvezel. Je komt het spul tegen op het stuur, de tellers, de pookknop, op de ventilatieroosters en zelfs op de klep van het dashboardkastje. Boven dat kastje zien we misschien wel het grappigste onderdeel van de MINI: een bijrijdersdisplay met live-informatie over de auto.

Verder zien we gepersonaliseerde gordels, theedoekprint vloermatten en – hoe kan het ook anders – een sterrenhemel. Net als onder de auto kun je door het hele interieur een regenboog aan verlichting laten rondgaan. Je bestuurt de verlichting middels een tablet of via een app op je telefoon.

Specificaties

Is het dan allemaal show en geen go? Zeker niet. De aandrijflijn is door een professionele garage van 191 pk naar 266,5 pk getuned. Het koppel is nu 350 Nm. Naast software-tuning zit er een Milltek SportCat downpipe en sportuitlaat onder. De nieuwe intercooler komt van Wagner.

Vind je dit nou allemaal onzin en wil je de MINI weer naar origineel bouwen, dan kan dat gewoon. De verkoper geeft de originele onderdelen gewoon aan je mee. De garage waar de auto in cosignatie staat, zegt dat de Cooper S altijd Euro 100+ is gevoerd. Tevens heeft de MINI al een eigen Instagram-kanaal met ruim 700 volgers.

Wat kost de MINI Cooper S Safety Car?

Het mag duidelijk zijn, maar de verkoper benoemt het wel maar even: je kunt er zeker van zijn dat je buurman niet dezelfde auto op de oprit heeft staan. Je kunt hem in Barneveld oppikken voor € 24.950, maar je kunt op Marktplaats ook bieden vanaf € 20.000. Voor je beeld: een 2.0 Cooper S van dezelfde leeftijd en met ongeveer evenveel kilometers op de tellers gaat op Marktplaats voor ongeveer € 15.000. Koop dan!