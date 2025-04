MINI gaat 24 uur lang boenderen met deze JCW

Als de motor 24 uur lang heel blijft is dat goede reclame voor MINI met de John Cooper Works.

Tests in een lab of ergens op een zoutvlakte is leuk. Maar een verbrandingsmotor 24 uur lang belasten onder pittige omstandigheden is pas écht een uitdaging. MINI en Bulldog Racing doen dat al een aantal jaar met de John Cooper Works. Ook de aankomende 24 uur van de Nürburgring is het team weer van de partij.

Dit is de MINI John Cooper Works waarmee het merk en raceteam deelneemt aan de 53e editie van de 24-uursrace op de Nürburgring. Vorig jaar wist de iconische hot hatch al een mooie overwinning te boeken in de SP-3T klasse met de bijna-productierijpe #317 MINI John Cooper Works Pro. Ook dit jaar hoopt het team met Bulldog Racing weer een puik resultaat neer te zetten.

24 uur racen in een MINI

Je herkent de MINI JCW tijdens de 24 uur dit jaar aan deze gloednieuwe, artistieke livery. Het is een samenwerking met kledingmerk Deus Ex Machina. De zwart-witte belettering en het “DEUS”-logo zorgen ervoor dat de JCW in elk geval lekker opvalt tussen de rest van het veld.

Een kledingmerk zou een kledingmerk niet zijn als ze meer deden dan alleen wat stickers plakken. Het Bulldog Racing Team gaat volledig gekleed in de nieuwe seizoenscollectie het merk.

Het design van de auto is een samenwerking tussen MINI Design en Designworks, een dochteronderneming van de BMW Group. Voor de 24 uur van de Nürburgring is de MINI John Cooper Works niet een totaal andere auto. Nog altijd staat een TwinPower Turbo viercilinder aan de basis.

Met 231 pk wordt de JCW 24 uur lang uitgewrongen op misschien wel het moeilijkste circuit ter wereld. Zeker in de nacht. Wanneer het donker is en je rubber, benzine en barbecues van de fans langs de baan ruikt.

De 24 uur van de Nürburgring start dit jaar op zaterdag 21 juni 2025 om 16:00 en eindigt op zondag 22 juni 2025 om 16:00. Tipje: als je er nog nooit bent geweest, ga kijken! Het is goed aan te rijden vanuit Nederland en de sfeer is geweldig voor iedere liefhebber van autosport.