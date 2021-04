Minst geslaagde BMW M8 komt het internet bevuilen - Autoblog.nl

Soms zijn mensen gewoon te lui. Zoals met deze weinig geslaagde BMW M8.

Als tuner heb je het soms lastig. Enerzijds wil je gave dingen maken, aan de andere kant wil je zoveel mogelijk onderdelelen verkopen. Oh ja, en dat alles met de ontwikkelingskosten enigszins binnen de perken.

Sommige tuners pakken enorm uit en weten dat goed in de markt te zetten. Denk aan Mansory. Andere tuners zoals Ruf zijn al dusdanig lang aan het pieken, dat zij hun onderdelen ook wel kunnen slijten. Maar voor M&D Exclusive Cardesign gaat het lastig worden, vrezen wij. Zij hebben een M8 onder handen genomen en het resultaat is uiterst ‘meh’ te noemen.

Minst geslaagde BMW M8 van het internet

De tuner uit Dinslaken heeft zich qua wielen op de über-BMW niet ingehouden. De M8 is voorzien van een set enorme patta’s. Het zijn gesmede wielen van ZP-Forged, modelletje 21 Deep Concave. Ja, concave velgen staan gelijk aan de Australian en Cavello trainingspakken van welleer. Nu lijkt het heel erg hip, maar over 10 jaar zullen we zien dat het niet mooi verouderd.

Voor meten de concave velgen 10 inch (breedte) en 21 inch (diameter). Achter zijn de velgen zelfs 11 inch bij 21 inch. Om het nog minder tijdloos te maken, zijn de velgen in het mat-brons afgewerkt. Eromheen ligt rubber van Michelin, de Pilot Sport 4S. Voor ligt er 275/30 ZR21 onder, achter is dat 285/30ZR21. De lokale fastfitter kun je rekenen tot de intieme vriendenkring.

Eibach

Verdere wijzigingen zijn de Eibach Pro veren (verlagingsset), die onze 325d duurtester ook heeft. Daarnaast is er een nieuw sportuitlaat-systeem gemonteerd. Aan de motor is (nog) niets gedaan. Volgens M&D Car Design is deze M8 een projectje (net als onze BMW) en duurt het wel even voordat ‘ie af is. Niet onaardig bedoeld, maar je kunt als tuner wil íets beter je best doen. Sinds gerenommeerde BMW-tuners als Hartge niet meer opereren, is er best een goed waar ze op in kunnen spelen. Het is maar een ideetje.